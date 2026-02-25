"Мозговой туман" зимой: что делать, чтобы не жить на кофе и сладком

Зимой чаще хочется сладкого и дополнительную чашку кофе, особенно в середине дня, когда ощущается спад энергии. Однако резкие колебания глюкозы могут создать энергетические "качели" - кратковременный подъем, за которым следуют усталость, раздражительность и трудности с удержанием внимания. Кофеин может ненадолго повысить бодрость и скорость реакции, особенно в условиях недостатка сна, но при его употреблении во второй половине дня или вечером может ухудшиться качество сна. На следующий день усталость усиливается, и образуется замкнутый круг - нехватку энергии мы стараемся компенсировать еще одной чашкой кофе или сладким.