Половина мира не поддержала резолюцию ООН по Украине: кто играет на руку России?

ООН проголосовала за резолюцию в поддержку прочного мира в Украине. Резолюция была принята 107 голосами «за», однако целых 85 стран ее не поддержали. «Против проголосовали 12 стран, то есть Россия и ее ближайшие союзники. 51 страна воздержалась, в том числе, к сожалению, и США, а 22 страны и вовсе не решились принять участие в голосовании. К сожалению, это говорит о том, что почти половина стран мира по-прежнему не желает четко голосовать за прекращение агрессии России против Украины», – сказал заместитель председателя комитета Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт.