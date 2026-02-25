Половина мира не поддержала резолюцию ООН по Украине: кто играет на руку России?
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о прочном мире в Украине, однако почти половина стран мира отказалась голосовать "за". По словам эстонского политика Урмаса Паэта, это демонстрирует сохраняющееся влияние России и растущую нерешительность глобального сообщества.
ООН проголосовала за резолюцию в поддержку прочного мира в Украине. Резолюция была принята 107 голосами «за», однако целых 85 стран ее не поддержали. «Против проголосовали 12 стран, то есть Россия и ее ближайшие союзники. 51 страна воздержалась, в том числе, к сожалению, и США, а 22 страны и вовсе не решились принять участие в голосовании. К сожалению, это говорит о том, что почти половина стран мира по-прежнему не желает четко голосовать за прекращение агрессии России против Украины», – сказал заместитель председателя комитета Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт.
Паэт отметил, что среди не поддержавших резолюцию были и такие крупные страны, как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Южно-Африканская Республика. «В результатах голосования бросилось в глаза и то, что за резолюцию проголосовала Грузия, но этого не сделали Армения, которая воздержалась, и Азербайджан, который не голосовал вовсе. Кстати, несколько недель назад Эстония решила перенести свое посольство из Грузии в Армению. Возможно, мы слишком поспешили», – отметил Паэт.
По его словам, воздержалась и Венгрия, которая, к сожалению, уже некоторое время назад исключила себя из единого ценностного пространства ЕС и НАТО, в то время как Словакия проголосовала за резолюцию. «Из стран-кандидатов в ЕС резолюцию не поддержала только Сербия, которая последовательно демонстрирует свою пророссийскую позицию. Воздержались также страны Центральной Азии – Казахстан и другие, а Туркменистан не голосовал. Таким образом, влияние России в Центральной Азии остается значительным», – констатировал Паэт.
По его словам, самым печальным и знаковым является то, что США не поддержали резолюцию, а воздержались. «Это, конечно, тоже повлияло на общую картину, когда многие страны либо вообще не голосовали, либо воздерживались. Из стран, проголосовавших „за“, я бы отметил, в частности, Аргентину, которая является близким союзником президента США. А также Израиль и Турцию», – сказал он.
«Таким образом, хорошо, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку прекращения российской агрессии, но все же слишком много стран колеблются, проявляют безразличие или пытаются угодить России, Китаю или даже трамповской Америке. И это нехорошо. Для восстановления позиций международного права предстоит приложить немало усилий», – заключил Паэт.