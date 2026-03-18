В Латвии одобрили выплату семье, где после пятерых детей родились еще и тройняшки

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс подчеркнул: «Появление на свет тройняшек — двух мальчиков и одной девочки — является особым и очень значимым событием не только для семьи, но и для всего общества. В семье уже растут пятеро детей, и это событие свидетельствует как о силе родителей, так и об их доверии к будущему. В контексте демографических вызовов это дает основание для осторожного оптимизма, но одновременно напоминает, насколько важно и дальше укреплять государственную поддержку семей. От всей души желаю маме и всей семье крепкого здоровья, выдержки и многих радостных моментов вместе».