В Латвии одобрили выплату семье, где после пятерых детей родились еще и тройняшки
Семье из Валмиеры, в которой в марте этого года в Рижском роддоме родились тройняшки, назначено единовременное пособие в размере 15 тысяч евро. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров во вторник, 17 марта.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс подчеркнул: «Появление на свет тройняшек — двух мальчиков и одной девочки — является особым и очень значимым событием не только для семьи, но и для всего общества. В семье уже растут пятеро детей, и это событие свидетельствует как о силе родителей, так и об их доверии к будущему. В контексте демографических вызовов это дает основание для осторожного оптимизма, но одновременно напоминает, насколько важно и дальше укреплять государственную поддержку семей. От всей души желаю маме и всей семье крепкого здоровья, выдержки и многих радостных моментов вместе».
С 1993 года семьям, в которых рождаются тройняшки, выплачивается единовременное социальное пособие. Оно предназначено как материальная поддержка семьям, где одновременно появились на свет трое детей, поскольку их рождение и уход за ними связаны со значительно более высокими дополнительными расходами. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, а его выплату обеспечивает Министерство благосостояния.
В 2013 году единовременное социальное пособие было выплачено одной семье, в 2014 году — пяти семьям, в 2015 году — трем семьям, в 2016 году — двум семьям, в 2017 году — двум семьям, в 2018 году — четырем семьям, в 2019 году — одной семье, в 2020 году — одной семье, в 2021 году — одной семье, в 2023 году — трем семьям. В 2024 году это пособие не выплачивалось. В 2025 году единовременное социальное пособие получили две семьи.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Латвия начинает год с редкой демографической перемены: число новорожденных впервые заметно выросло.