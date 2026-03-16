Внезапный рост рождаемости в Латвии - январь удивил статистикой
Латвия начинает год с редкой демографической перемены: число новорожденных впервые заметно выросло, хотя смертность остается высокой, а браков — рекордно мало. Статистика января рисует странный, но показательный срез жизни страны.
В январе этого года в Латвии было зарегистрировано 946 новорожденных, что на 7,4% или 65 новорожденных больше, чем в том же месяце 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
Последний раз увеличение числа новорожденных в Латвии по сравнению с тем же месяцем предыдущего года было зафиксировано в конце 2023 года, когда прирост был минимальным - в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года число зарегистрированных новорожденных увеличилось на 0,2% до 1079, а в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года прирост составил 0,1% до 1096 новорожденных. Это были единственные месяцы в 2023 году, когда число рождений увеличилось по сравнению с предыдущим годом.
В последний раз более значительный рост, чем в январе этого года, был зафиксирован в декабре 2019 года, когда число зарегистрированных в Латвии новорожденных увеличилось на 8,7% по сравнению с декабрем 2018 года и достигло 1538.
В январе 2026 года 466 зарегистрированных новорожденных были мальчиками, что на 0,9% или на четыре больше, чем за тот же период в 2025 году, а 480 - девочками, что на 14,6% или на 61 больше.
В январе в Латвии было зарегистрировано 2559 смертей, что на 6,1% или 148 больше, чем в январе прошлого года.
Таким образом, число зарегистрированных в январе этого года смертей превысило число рождений на 1613, в то время как за тот же период прошлого года число смертей превысило число рождений на 1530.
В то же время резко сократилось количество заключенных в январе браков - в январе этого года в Латвии было зарегистрировано 358 браков, что на 23,2% или 108 браков меньше, чем за тот же период прошлого года.
На 1 февраля этого года население Латвии составляло 1,821 миллиона человек.