Внезапный рост рождаемости в Латвии - январь удивил статистикой

Последний раз увеличение числа новорожденных в Латвии по сравнению с тем же месяцем предыдущего года было зафиксировано в конце 2023 года, когда прирост был минимальным - в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года число зарегистрированных новорожденных увеличилось на 0,2% до 1079, а в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года прирост составил 0,1% до 1096 новорожденных. Это были единственные месяцы в 2023 году, когда число рождений увеличилось по сравнению с предыдущим годом.