Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Будьте сегодня предельно осторожны. Особенно если посчастливится столкнуться с чем-то, доселе вами невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
Телец
Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но, желательно, мирный.
Близнецы
То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.
Рак
Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно не будет вызывать в окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы. Другой вопрос - что с этой похвалой делать?
Лев
Холодная голова и чистые руки - замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать необязательно, немного эмоций вам не повредит.
Дева
Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью, это одно из лучших ваших качеств.
Весы
Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях - считайте - повезло, оставите без внимания - отделаетесь головной болью.
Скорпион
Сегодня рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако лично вас они могут и не коснуться, если вы сами не проявите такого желания.
Стрелец
Движущей силой сегодняшних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Предпочтительнее первый вариант, ибо тогда вы сможете происходящее проконтролировать.
Козерог
Сегодня не вы будете подчиняться законам природы - она будет подчиняться вашим. Сотворите что-нибудь хорошее, пожалуйста.
Водолей
Полет вашей мысли намного опередит возможности вашего организма. Вы рискуете перенапрячься.
Рыбы
Если вам сегодня повезет, то одно из ваших знакомств превратится в настоящую дружбу. Так что ловите удачу за хвост и даже не думайте о том, чтобы отложить охоту на завтра.