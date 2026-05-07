Госзаймы в Латвии превысили 2,4 млрд евро: кто получил основную часть денег
Государственный кредитный портфель в Латвии снова вырос, а почти весь новый объем займов в 2025 году ушел самоуправлениям и связанным с ними проектам.
К концу 2025 года общий портфель государственных займов в Латвии достиг 2,423 млрд евро. За год он вырос на 30 млн евро, следует из годового отчета Государственной казны.
Основную часть этого портфеля по-прежнему составляют займы самоуправлениям и связанным с ними структурам. На конец года их объем достиг 1,981 млрд евро — на 118,1 млн евро больше, чем в 2024 году.
Закон о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы предусматривал, что общий объем государственных бюджетных займов может увеличиться на 334,5 млн евро. Из этой суммы 168,1 млн евро приходилось на возможное увеличение займов самоуправлениям.
В течение 2025 года было заключено 433 договора государственного займа на общую сумму 371,6 млн евро. Почти все они — 432 договора на 371,5 млн евро — были подписаны с самоуправлениями.
Как отмечает Государственная казна, большая часть этих займов была направлена на устойчивые проекты. На них пришлось 88,4% от общей суммы договоров и 79,6% от их количества.
В структуре выданных средств также преобладали займы структурам самоуправлений. Им было направлено 268,9 млн евро, или 79,2% от общего объема.
Еще 65,9 млн евро, или 19,4% общего объема, получили контролируемое и финансируемое государственными структурами акционерное общество «Финансовое учреждение развития Altum». Эти средства предназначены для реализации программ государственной поддержки.
В 2025 году с Altum были заключены четыре договора государственного займа на 289 млн евро. Деньги предусмотрены для новых программ: повышения энергоэффективности многоквартирных домов и перехода на технологии возобновляемых энергоресурсов, строительства жилья с низкой арендной платой, содействия цифровой трансформации предприятий, а также поддержки крупных инвестиционных проектов компаний-экспортеров.
Кроме того, 4,9 млн евро, или 1,4% общего объема, были выданы обществам капитала самоуправлений и портовым управлениям. Эти средства направлены на проекты, софинансируемые Европейским союзом.