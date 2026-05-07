Сегодня 10:05
В Латвии начался самый светлый период года: ночи станут короче, а солнце - сильнее
В четверг в Латвии начинается самый светлый период года, или солярное лето, свидетельствуют данные timeanddate.com.
Этот период продлится до 5 августа. Серединой солярного лета будет солнцестояние 21 июня. В ближайшие три месяца ожидаются самые короткие ночи в году, самые длинные дни, а также самое высокое ультрафиолетовое излучение.
До летнего солнцестояния будет продолжаться астрономическая весна, которая началась 20 марта.
В Латвии также продолжается метеорологическая весна, которая в этом году наступила 27 февраля. Метеорологическое лето начнется, когда средняя температура воздуха в течение пяти суток подряд будет составлять как минимум +15 градусов.