В Латвии начался самый светлый период года: ночи станут короче, а солнце - сильнее
В Латвии начинается самый светлый период года — впереди самые длинные дни, самые короткие ночи и пик солнечной активности.

В четверг в Латвии начинается самый светлый период года, или солярное лето, свидетельствуют данные timeanddate.com.

Этот период продлится до 5 августа. Серединой солярного лета будет солнцестояние 21 июня. В ближайшие три месяца ожидаются самые короткие ночи в году, самые длинные дни, а также самое высокое ультрафиолетовое излучение.

До летнего солнцестояния будет продолжаться астрономическая весна, которая началась 20 марта.

В Латвии также продолжается метеорологическая весна, которая в этом году наступила 27 февраля. Метеорологическое лето начнется, когда средняя температура воздуха в течение пяти суток подряд будет составлять как минимум +15 градусов.

