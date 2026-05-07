Сегодня 09:02
Майская погода удивит: в части страны днем будет не теплее +6 градусов
После почти летнего тепла в Латвию пришла более холодная и сырая погода. В четверг во многих районах ожидаются дожди, местами — грозы и сильные ливни, а температура воздуха в отдельных регионах не превысит +6 градусов.
Днем небо будет облачным, однако на северо-западе страны местами прояснится. Дождь временами ожидается главным образом на востоке Латвии, кое-где возможны раскаты грома, а на крайнем юго-востоке — сильные ливни.
Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха повысится до +9…+14 градусов, местами в Видземе — только до +6…+8 градусов.
В Риге днем небо будет в основном серым. Еще утром пройдет дождь, но в остальную часть дня осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха удержится около +10 градусов.