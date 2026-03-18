Пассажиров возьмут под контроль: вводятся новые правила в транспорте из-за угрозы инфекций
Теперь вас могут “вычислить” после любой поездки: власти усилили контроль за пассажирами из-за угрозы инфекций. Новые правила позволяют выявлять контактных лиц даже в общественном транспорте.
Расширены возможности Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) по выявлению контактных лиц не только в международных пассажирских перевозках, но и в местном транспорте, где ведется электронная регистрация пассажиров. Это предусмотрено изменениями в правилах Кабинета министров о порядке определения контактных лиц, проведения первичного медицинского осмотра, лабораторного обследования и медицинского наблюдения, утвержденными вчера правительством.
Изменения стали необходимы после поправок в закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, которые впредь не позволят использовать данные реестра пассажиров авиаперевозок для выявления контактных лиц при инфекционных заболеваниях. В связи с этим в правилах закреплено иное правовое основание, позволяющее SPKC в ходе эпидемиологического расследования получать необходимую информацию от перевозчиков.
Ранее правила предусматривали выявление контактных лиц в учебных заведениях, стационарных медицинских учреждениях, учреждениях социальной опеки, детских учреждениях, местах оказания услуг по уходу за детьми, на рабочих местах и в других местах пребывания людей вне места жительства пациента. Теперь это регулирование будет распространяться также на транспортные средства, осуществляющие международные пассажирские перевозки, а также на местный транспорт с электронной регистрацией пассажиров.
Министерство здравоохранения отмечает, что это касается различных видов пассажирского транспорта — воздушного, наземного и водного — при условии, что в нем ведется регистрация пассажиров, позволяющая идентифицировать личность.
Информацию о пассажирах SPKC сможет запрашивать только в том случае, если будет установлено, что в конкретном транспортном средстве находился человек, инфицированный одной из указанных в правилах инфекционных болезней.
В министерстве поясняют, что такой подход позволит быстрее выявлять контактных лиц и снижать риск распространения инфекций. Подчеркивается, что заранее невозможно предсказать, каким видом транспорта воспользуется инфицированный человек, поэтому SPKC необходимы более широкие возможности для проведения эпидемиологических расследований.
Одновременно приложение к правилам уточнено в соответствии с рекомендациями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
В случае птичьего гриппа срок медицинского наблюдения за контактными лицами увеличен с семи до 14 дней. Установлено, что при лабораторных исследованиях необходимо учитывать не только рекомендации Всемирной организации здравоохранения, но и Европейского центра.
В отношении оспы обезьян из приложения к правилам исключено указание о том, что это опасное инфекционное заболевание. Министерство поясняет, что такой статус уже ранее был отменен в правилах регистрации инфекционных заболеваний, при этом сохраняется обычное уведомление о случаях заболевания.
Изменения затронут как пассажиров международных и отдельных внутренних перевозок, которые в случае угрозы общественному здоровью могут быть признаны контактными лицами, так и перевозчиков, которые в таких ситуациях будут обязаны сотрудничать с SPKC при их выявлении.
Точно оценить административные расходы невозможно, так как нельзя прогнозировать, как часто возникнет необходимость запрашивать данные у перевозчиков. При этом дополнительное влияние на государственный бюджет не ожидается.
Обработка данных в сфере эпидемиологической безопасности будет осуществляться в соответствии с Законом об эпидемиологической безопасности и требованиями Общего регламента по защите данных, с целью защиты общественного здоровья и ограничения распространения инфекционных заболеваний.