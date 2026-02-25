Погрязшим в долгах жителям Латвии бесплатно предложили помощь
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) в рамках Недели финансовой грамотности организует бесплатные очные и дистанционные индивидуальные консультации для потребителей, которые столкнулись с трудностями при своевременном погашении кредитов или других финансовых услуг.
Рост стоимости жизни, колебания доходов или непредвиденные расходы могут привести к ситуации, когда кредитные обязательства становятся обременительными. Своевременные действия в таких случаях крайне важны, чтобы не допустить увеличения долга, применения штрафных санкций или передачи дела на взыскание.
Во время консультаций потребители смогут получить разъяснение своих прав и обязанностей, узнать о возможностях договориться с кредитором о возможных решениях, например об изменении графика платежей, выяснить, как действовать, если долг уже передан на взыскание, получить информацию о возможностях перекредитования, а также советы по ответственному планированию бюджета.
Консультации пройдут в центре Риги в помещениях Центра защиты прав потребителей на улице Бривибас, 55, а дистанционные консультации состоятся онлайн на платформе MS Teams 16, 17, 18 и 19 марта с 9.00 до 15.30, а также 20 марта с 9.00 до 14.30.
Участие в консультациях бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому Центр защиты прав потребителей призывает потребителей записываться заранее по телефону +371 65452554.
Чтобы консультация прошла более эффективно, Центр защиты прав потребителей просит заранее составить список всех действующих обязательств. Также желательно дополнительно получить справки из обоих кредитных информационных бюро — Kredītinformācijas birojs и Crefo birojs.
