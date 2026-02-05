Жители Латвии берут в долг все больше и больше денег. Зачем им это надо?
Согласно данным банка Citadele, в 2025 году в странах Балтии потребительское кредитование сохраняет позитивную динамику - средние суммы займов продолжают расти.
Средняя сумма займа в 2025 году в Латвии достигает примерно 4000 евро, в Литве — 6000 евро, а в Эстонии — 7500 евро. По сравнению с 2024 годом в Латвии сохраняется стабильный рост, в Литве существенно увеличилась средняя сумма заимствования, тогда как в Эстонии наблюдается наиболее стремительное развитие как по числу заявок, так и по объему сумм.
Как говорят в банке, клиенты берут кредиты осознанно, в основном для существенных и долгосрочно значимых целей, что также объясняет сравнительно высокие средние суммы займов. Одновременно следует учитывать и влияние сезонности: весной растет интерес к покупке автомобилей и установке солнечных панелей, летом — к различным работам по улучшению и благоустройству жилья, а по мере приближения зимнего сезона более актуальными становятся инвестиции в решения по повышению энергоэффективности жилья.
Небольшой жилищный кредит, который был введен лишь в июле прошлого года, уже сейчас демонстрирует значительный интерес со стороны клиентов во всех странах Балтии. Более того, во многих случаях средняя сумма займа по этому продукту превышает объем потребительского кредита, предназначенного для покупки автомобиля, что подтверждает готовность жителей инвестировать в улучшение жилья или приобретение небольшого объекта недвижимости, например дачи.
Демографическая картина в Балтии схожа — большинство заемщиков находятся в возрасте от 35 до 45 лет. Вторую по величине группу составляют жители в возрасте от 28 до 35 лет, причем именно эта возрастная категория особенно заметна в Латвии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии решили усложнить выдачу кредитов и даже покупку товаров в рассрочку.