Жители Латвии берут в долг все больше и больше денег. Зачем им это надо?

Средняя сумма займа в 2025 году в Латвии достигает примерно 4000 евро, в Литве — 6000 евро, а в Эстонии — 7500 евро. По сравнению с 2024 годом в Латвии сохраняется стабильный рост, в Литве существенно увеличилась средняя сумма заимствования, тогда как в Эстонии наблюдается наиболее стремительное развитие как по числу заявок, так и по объему сумм.