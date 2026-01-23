В Латвии решили усложнить выдачу кредитов и даже покупку товаров в рассрочку

Существенные изменения предусмотрены и в цифровой среде. Кредиторы будут обязаны до заключения дистанционных договоров предоставлять четкую и прозрачную информацию, обеспечивать простую функцию отказа и адаптировать информацию под цифровые платформы. Если кредитное предложение персонализируется с использованием автоматизированной обработки данных или систем искусственного интеллекта, потребитель должен быть об этом проинформирован. Одновременно за потребителями закрепляются права требовать участия человека в автоматизированных решениях о предоставлении кредита и получать понятное объяснение проведенной оценки.