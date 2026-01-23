В Латвии решили усложнить выдачу кредитов и даже покупку товаров в рассрочку
Поскольку отдельные лица берут кредиты, которые потом не могут выплатить, заботливые депутаты Сейма решили ограничить выдачу денег взаймы всем подряд.
Сейм концептуально поддержал изменения в Законе о защите прав потребителей. Цель поправок заявлена такая: содействовать ответственному кредитованию, защитить потребителей от чрезмерных долговых обязательств и мошенничества, а также обеспечить более понятную, прозрачную и соответствующую современным технологиям кредитную среду.
Для усиления защиты от мошенничества в цифровой среде потребителям предусматривается право в бюро кредитной информации сделать отметку о нежелании получать кредит.
Поправки также устанавливают новые обязанности для кредиторов в случаях просрочки платежей — применять только соразмерные и обоснованные расходы, до начала взыскания задолженности обеспечивать меры снисходительности и предоставлять информацию о возможностях специализированных консультаций по долгам. Кроме того, кредиторы будут обязаны бесплатно предоставлять потребителю информацию о предварительном остатке обязательств на определенную дату, чтобы содействовать возможностям перекредитования.
Также изменения запрещают предоставление непрошенных кредитов и устанавливают обязанность кредиторов своевременно информировать потребителя о превышении кредитного лимита, применяемых комиссиях и процентах. В случае регулярных превышений кредитор должен будет предоставлять рекомендации о более дешевых альтернативах и консультациях по долгам.
Изменения предусматривают, что в определенных случаях при предоставлении рассрочек и предложений «покупай сейчас — плати позже» кредиторы будут обязаны оценивать способность потребителя погасить кредит, чтобы снизить риск чрезмерной задолженности.
Существенные изменения предусмотрены и в цифровой среде. Кредиторы будут обязаны до заключения дистанционных договоров предоставлять четкую и прозрачную информацию, обеспечивать простую функцию отказа и адаптировать информацию под цифровые платформы. Если кредитное предложение персонализируется с использованием автоматизированной обработки данных или систем искусственного интеллекта, потребитель должен быть об этом проинформирован. Одновременно за потребителями закрепляются права требовать участия человека в автоматизированных решениях о предоставлении кредита и получать понятное объяснение проведенной оценки.
Дополнительно предусмотрено расширение требований к регистрации кредитных посредников, а также установление регистрационных требований для крупных предприятий, предоставляющих кредит в форме отсроченного платежа.
