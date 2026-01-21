Жители Латвии объяснили, зачем лезут в долги, беря потребительские кредиты

В Латвии жители чаще, чем в других странах Балтии, рассматривают потребительский кредит как инструмент решения чрезвычайных ситуаций. В Эстонии с этим согласны 31 процент жителей, а в Литве — 29 процентов. В остальных странах Балтии преобладает мнение, что потребительский кредит является неприятным, но иногда необходимым выбором: с этим согласны соответственно 35 процентов жителей Эстонии и 33 процента жителей Литвы.