Деньги берут, товар не дают: жителей Латвии предупредили об очередном нехорошем интернет-магазине
Европейский центр информирования потребителей (Eiropas Patērētāju informēšanas centrs - ECC Latvia) получил ряд жалоб на зарегистрированного в Эстонии коммерсанта, представляющего интернет-магазин iizii.eu. Учитывая, что количество жалоб продолжает расти, потребителей призывают быть внимательными и в случае проблем обращаться ECC Latvia.
До настоящего времени центр получил множество жалоб на первоначально указанного владельца сайта iizii.eu — MainPartner OÜ (Эстония). С июня 2025 года на этого коммерсанта получено 25 официальных жалоб и предоставлено 58 консультаций, причем в последнее время число жалоб увеличивается.
Опыт потребителей практически идентичен: после внесения предоплаты товар не доставляется в обещанный срок. В качестве причин указываются повреждения товара по вине поставщика или его отсутствие, после чего следуют обещания вернуть деньги в течение 5–14 дней, которые в большинстве случаев не выполняются.
Важно: в настоящее время на сайте iizii.eu в качестве продавца указан уже другой коммерсант — VSBusiness OÜ (Эстония).
Центр уже начал получать жалобы на покупки, совершенные на платформе iizii.eu, где продавцом указан VSBusiness OÜ, и содержание жалоб свидетельствует о схожих проблемах — товары не доставляются, а деньги не возвращаются.
Хотя в отдельных случаях после вмешательства центра коммерсант возвращал деньги потребителям, в последнее время наблюдается, что он все реже склонен к сотрудничеству и игнорирует предложения урегулировать споры добровольно.
Если вы совершили покупку и столкнулись с подобными проблемами, рекомендуется обратиться за помощью в ECC Latvia, заполнив форму жалобы на сайте www.ecclatvia.lv.
Европейский центр информирования потребителей является структурным подразделением Центра защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) и предоставляет бесплатную информацию и помощь при разрешении трансграничных споров с продавцами из других государств Европейского союза, Норвегии, Исландии и Соединенного Королевства.
