Женщина думала, что выпадение волос и усталость - нормальные проблемы после беременности, но причина была в другом
38-летняя британка думала, что не справляется с материнством, а врачи уверяли, что это «нормально после родов». Однако за выпадением волос и постоянной усталостью скрывалась медицинская проблема, требующая лечения.
Страдая от постоянных приступов слабости, изнеможения и сильного выпадения волос, Роуз Стоукс начала переживать, что «не справляется» с ролью матери.
38-летняя британка чувствовала себя настолько плохо, что это стало отражаться на воспитании двух маленьких детей и негативно повлияло на её брак. В итоге она обратилась к своему терапевту.
Роуз вспоминает: «Я думала, что у меня депрессия, или винила послеродовой набор веса в своей вялости. Или убеждала себя, что просто ленивая. Это только усиливало чувство стыда. Особенно когда врачи отмахивались и говорили: “А чего вы ожидали с двумя маленькими детьми?” Я много раз плакала, и меня убеждали, что всё не так плохо, как мне кажется».
После многочисленных приёмов и долгих споров женщине наконец поставили диагноз — дефицит железа. Хотя эта проблема довольно распространена, её часто оставляют без лечения.
Железо жизненно необходимо для транспортировки кислорода по организму, поддержания иммунной системы и снижения риска заболеваний сердца и лёгких. При его нехватке организм не может вырабатывать достаточное количество здоровых эритроцитов, из-за чего клетки, ткани и органы не функционируют оптимально.
Недостаток железа может привести к анемии — потенциально смертельно опасному состоянию при отсутствии лечения. Железо играет важную роль в формировании и эффективности иммунной системы, и люди с его низким уровнем более подвержены инфекциям.
Во время первой беременности и после рождения первого ребёнка у Роуз проблем не возникало. Однако во время второй беременности она часто испытывала головокружение, считая это обычным симптомом.
После родов в июле 2024 года её состояние ухудшилось: волосы начали выпадать клочьями, а сильная усталость не проходила даже после полноценного сна. Также появились одышка при подъёме по лестнице, болезненный язык с язвами и забывчивость.
Пытаясь продолжать привычную жизнь, Роуз работала на износ и часто оказывалась прикованной к постели из-за отсутствия сил. Она почти перестала выходить из дома и проводить время с друзьями, семьёй и мужем.
«Это сильно ударило по моей самооценке — иногда мне казалось, что я проваливаюсь как мать. Мой партнёр привык к тому, что я постоянно испытываю головокружение, усталость и тревогу. Я постоянно забивала слив в ванной своими волосами — но это была наименьшая из моих проблем. У меня просто не было сил даже переживать об этом», — говорит она.
В июне 2025 года Роуз настояла на дополнительных обследованиях. В итоге у неё выявили низкий уровень ферритина — белка, отвечающего за запасы железа в организме.
Этот диагноз стал для неё облегчением — наконец появилось объяснение её состоянию. Ей назначили препараты железа. Однако побочные эффекты оказались тяжёлыми, и позже в больнице ей провели внутривенную инфузию железа.
«Мне кажется, женщины часто сначала винят себя, прежде чем искать внешнюю причину. Я думала, что просто слабая или плохо справляюсь с двумя маленькими детьми. А ведь и без дефицита железа это непросто. Теперь, после лечения, я чувствую огромную разницу», — говорит она.
Роуз надеется, что её история поможет другим матерям, которые чувствуют себя похожим образом, чтобы их жалобы не игнорировали.
«Сначала симптомы были незаметными, но теперь я снова чувствую себя собой. Я могу жить так, как нужно, и стала гораздо лучшей матерью и партнёром. Это лучшее самочувствие за многие годы. Я стараюсь есть больше красного мяса и других продуктов, богатых железом. Если чувствуете, что что-то не так, добивайтесь ответов».
Исследования показывают, что до 36% женщин детородного возраста в Великобритании могут страдать от дефицита железа, однако официальный диагноз получает лишь каждая четвёртая.