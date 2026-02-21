Всплывают шокирующие свидетельства о мистической гибели группы Дятлова: "Простите, он не мог поступить иначе"
В 1959 году гибель туристической группы расследовал Лев Иванов. У него была информация, полностью противоречившая официальной версии о смерти молодых людей, и эти сведения он нес как тяжелое бремя до конца своей жизни.
Теперь на телевидении перед публикой появились люди, хорошо знавшие следователя, а также те, кто хранил его секретное завещание.
Виктор Иосифович получил тайное послание Иванова через их общего близкого друга. Сам следователь при жизни не мог говорить, так как подписал соглашение о конфиденциальности. «Следователь Иванов через моего друга обращается ко всем людям в России с просьбой простить его за то, что он не мог поступить иначе. Он хотел снять грех со своей души», — рассказывает Виктор Иосифович.
Рассказ мужчины раскрывает неизвестные детали об экипировке погибшей туристической группы. По его словам, у одного из самых старших и загадочных участников группы — Семена Золотарева (38 лет; остальным участникам было от 21 до 24 лет) — было прослушивающее оборудование для контроля разговоров о секретных объектах.
«Часы, которые были у Золотарева, были прослушивающим устройством. Там, где винт, — механизм включения. Нажал — и разговор слышен. Он должен был следить за ребятами, чтобы они ничего не сделали. Там ведь были секретные объекты. Золотарев должен был их “охранять”», — рассказал свидетель.
Иванова якобы ужасно мучили угрызения совести из-за невозможности провести честное расследование. О своих переживаниях он рассказывал командиру вертолетного полка и узнал новые интересные детали. «Командир вертолетного полка говорит: “Меня попросили срочно выделить вертолет. Приехали восемь человек — военные. Они сказали, что, мол, заключенные сбежали, надо поймать”», — добавил собеседник.
Однако строгий взгляд командира сразу заметил несоответствие. Если целью были сбежавшие преступники, почему тогда такое странное оснащение? «У всех были сумки от противогазов. Это уже свидетельствовало о том, что здесь что-то не так», — резюмирует Виктор Иосифович.
Его слова подтвердила дочь следователя Иванова. - женщина вспомнила, что ее отец действительно проводил какие-то исследования, которые не были включены в официальное дело, а затем отвез материалы в Уральский филиал Академии наук.
«Хочу сказать, что Виктор Иосифович прав. Отец проводил такую экспертизу. Сестра вспоминала. Видимо, это была именно та экспертиза, я так думаю», — заявила Александра Львовна в прямом эфире.
Завершая свой рассказ, Виктор Иосифович подчеркнул, что Иванов был вынужден подчиниться приказам вышестоящих и уничтожить все доказательства. «Они забрали все доказательства и сожгли. Одежду сожгли, все. Иванов это все собрал, но ему сказали: “Все, дело закрыть. Стихийное бедствие”», — заключил он.
Трагедия группы Дятлова
Инцидентом на перевале Дятлова называют гибель туристической группы на горе Отортен в феврале 1959 года. Тогда при неизвестных обстоятельствах погибли девять лыжников Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и руководитель туристической базы.
Руководителем группы был студент пятого курса Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судебно-медицинской экспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были выявлены серьезные травмы, ставшие причиной смерти.
Были высказаны различные версии происшествия. В том числе — сход снега на палатку, нападение сбежавших заключенных или конфликт между туристами.