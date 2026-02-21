Всплывают шокирующие свидетельства о мистической гибели группы Дятлова: "Простите, он не мог поступить иначе"

Виктор Иосифович получил тайное послание Иванова через их общего близкого друга. Сам следователь при жизни не мог говорить, так как подписал соглашение о конфиденциальности. «Следователь Иванов через моего друга обращается ко всем людям в России с просьбой простить его за то, что он не мог поступить иначе. Он хотел снять грех со своей души», — рассказывает Виктор Иосифович.