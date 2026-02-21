Подвел корону: брата Карла III выгнали из дома в Виндзоре и планируют принять еще более жесткие санкции

Это произошло после того, как в четверг Эндрю был задержан на 11 часов по подозрению в должностном преступлении, при этом расследование против него продолжается. Полиция проверяет обвинения в том, что Эндрю, согласно недавно опубликованным документам, передал конфиденциальные правительственные документы американскому финансисту и осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну.