Подвел корону: брата Карла III выгнали из дома в Виндзоре и планируют принять еще более жесткие санкции
Правительство Великобритании рассматривает возможность принять закон об исключении принца Эндрю из линии наследования престола после его задержания и новых обвинений, связанных с передачей конфиденциальных документов Джеффри Эпштейну.
Правительство Великобритании в пятницу рассматривало возможность принятия закона, который исключил бы бывшего принца Эндрю из линии наследования престола.
Это произошло после того, как в четверг Эндрю был задержан на 11 часов по подозрению в должностном преступлении, при этом расследование против него продолжается. Полиция проверяет обвинения в том, что Эндрю, согласно недавно опубликованным документам, передал конфиденциальные правительственные документы американскому финансисту и осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну.
Король Карл III уже лишил своего младшего брата Эндрю всех титулов и выселил его из резиденции Royal Lodge в Виндзоре.
Тем не менее сын покойной королевы Елизаветы II Эндрю по-прежнему остается в линии наследования престола, занимая восьмое место — после своей племянницы, принцессы Лилибет, дочери принца Гарри. По данным источников, правительство намерено рассмотреть возможность исключения Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из линии наследования после завершения полицейского расследования.
В последние месяцы усилилось общественное возмущение новыми фактами, свидетельствующими о дружеских отношениях Эндрю с Эпштейном и возможной передаче конфиденциальной информации в период, когда Эндрю занимал пост торгового представителя Великобритании с 2001 по 2011 год.
Согласно опросу YouGov, проведенному после задержания, 82% респондентов считают, что Эндрю следует исключить из линии наследования. Однако процесс потребует времени, поскольку парламент должен принять соответствующий закон. «Прежде чем линия наследования будет изменена, все 14 стран, где король Карл является главой государства, должны внести изменения в законодательство о престолонаследии», — отметил эксперт по конституционному праву Роберт Хейзел.
Полиция в пятницу продолжила начатый накануне обыск в бывшей резиденции Эндрю Royal Lodge в графстве Беркшир. Ожидается, что обыски продолжатся и в выходные.