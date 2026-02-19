В день своего 66-летия задержан бывший британский принц Эндрю, младший брат короля
В своем доме на востоке Англии задержан бывший британский принц Эндрю по подозрению в совершении должностного преступления, сообщает в четверг BBC.
Полиция долины Темзы в заявлении указала, что по подозрению в должностном преступлении задержала мужчину старше 60 лет из Норфолка и проводит обыски по адресам в Беркшире и Норфолке.
«В настоящее время этот мужчина по-прежнему находится под стражей, - говорится в заявлении. - Мы не будем называть имя задержанного мужчины в соответствии с национальными рекомендациями».
BBC, The Guardian и другие британские СМИ сообщают, что задержан Эндрю Маунтбаттен-Виндзор — так после лишения принца титула называют брата короля Великобритании Карла III.
Полиция долины Темзы в этом месяце сообщала, что проверяет обвинения, согласно которым бывший принц, исходя из недавно опубликованных документов, передавал конфиденциальные правительственные материалы американскому финансисту Джеффри Эпштейну.
Помощник начальника полиции Оливер Райт сообщил, что после тщательной оценки британская полиция начала расследование в связи с этими обвинениями в должностном преступлении.
Бывший принц отрицал какие-либо нарушения и выразил сожаление по поводу дружбы с Эпштейном, однако не ответил на конкретные просьбы о комментарии после того, как правительство США опубликовало новые документы по делу Эпштейна.