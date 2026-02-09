Латвийские агентства в файлах Эпштейна: упоминания есть, доказательств - нет

Сиад пытался организовать для Сандры фотосессию. "Можно ли организовать встречу с фотографом для пробной фотосессии, чтобы она вернулась хотя бы с несколькими фотографиями? Тогда это будет хорошо и для нас, и для ее агентства", - написал Сиад Эпштейну 10 декабря 2009 года. Сейчас глава агентства Natalie не помнит, кто такая Сандра, но он уверен, что девушка не ездила в Соединенные Штаты.