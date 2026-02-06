Нашли себя в "документах Эпштейна"? Латвийцы могут требовать защиты из-за утечки персональных данных

В свою очередь, Министерство юстиции США признало, что при публикации документов, связанных с делом сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в некоторых случаях могли остаться незакрытыми чувствительные данные, в том числе персональная информация потерпевших. Министерство объясняет это техническими или человеческими ошибками в процессе публикации документов большого объема и указывает, что приняты корректирующие меры, в том числе изъятие или исправление документов.