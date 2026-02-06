Нашли себя в "документах Эпштейна"? Латвийцы могут требовать защиты из-за утечки персональных данных
Жители могут обратиться в Государственную инспекцию данных из-за утечки персональной информации в документах по делу Эпштейна, где Латвия упоминается как место вербовки несовершеннолетних.
Латвийцы могут обратиться в Государственную инспекцию данных (DVI) за помощью по вопросам защиты персональных данных в связи с публикацией документов по делу осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. DVI отмечает, что не имеет юрисдикции над действиями американских учреждений, однако гражданам Европейского Союза (ЕС) доступны механизмы защиты в соответствии с регулированием конфиденциальности данных ЕС-США.
DVI информирует, что жители могут обратиться в инспекцию, чтобы жалоба была передана компетентным учреждениям США, или же в гражданский суд США, если есть подозрение, что раскрытие персональных данных причинило ущерб.
В свою очередь, Министерство юстиции США признало, что при публикации документов, связанных с делом сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в некоторых случаях могли остаться незакрытыми чувствительные данные, в том числе персональная информация потерпевших. Министерство объясняет это техническими или человеческими ошибками в процессе публикации документов большого объема и указывает, что приняты корректирующие меры, в том числе изъятие или исправление документов.
Людей, чьи данные могли быть ненадлежащим образом раскрыты, призывают сообщить об этом министерству по электронной почте.
Как уже сообщалось, Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по опубликованным на прошлой неделе новейшим материалам дела Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девочек.