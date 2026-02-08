Латвийские министерства подготовят отчеты по скандальным "файлам Эпштейна"
Премьер-министр Эвика Силиня поручила трем министерствам до 20 марта представить отчет о действиях, предпринятых после публикации новых материалов по делу Джеффри Эпштейна.
Согласно распоряжению премьер-министра, ответственные министерства должны до 20 марта отчитаться о проделанной работе в связи с последними материалами по делу осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.
Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня дала Министерству внутренних дел (МВД), Министерству благосостояния и Министерству образования и науки (МОН) ряд поручений, связанных с файлами Эпштейна.
Как рассказала заместитель государственного секретаря Минблага Диана Якайте, круг поручений, данных премьер-министром, широк, в том числе выяснение и расследование обстоятельств, оказание поддержки, принятие всех необходимых профилактических, контрольных и информационных мер.
Якайте сообщила, что МВД до 20 марта должно представить промежуточный отчет, в котором будут указаны как принятые меры, так и те, которые еще предстоит предпринять.
Как сообщалось ранее, на этой неделе Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с последними обнародованными материалами по делу Эпштейна. Уголовный процесс покаа квалифицируется по статье Уголовного закона о торговле людьми.