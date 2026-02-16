"Эпштейны рядом с нами": случай 12-летней беременной всколыхнул латвийское общество

"Больше не могу молчать. Новость о 12-летней беременной, которая пострадала от насильника, эмоционально потрясла меня. Это реальность, что Эпштейны рядом с нами, а не где-то далеко за океаном. Считаю, что абсолютно все ведущие политики, которые отвечают за безопасность, благополучие и здоровье людей, должны были еще вчера отреагировать на эту ужасную новость — где все? Заняты Олимпиадой, войной в Украине? У нас тут же рядом происходит то, что делают на войне — только тихо против жертв. Нет чужих детей, очень больно", — написала она.