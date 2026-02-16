"Эпштейны рядом с нами": случай 12-летней беременной всколыхнул латвийское общество
Новость о 12-летней девочке из Видземе, доставленной в больницу с пометкой "беременность на позднем сроке", потрясла Латвию. Случай вызвал волну возмущения в соцсетях, где пользователи задаются вопросом: как могло произойти, что никто не заметил происходящего с ребенком?
Несколько дней назад в Латвии произошел случай, который заставил многих задуматься о безопасности детей. 12-летнюю девочку с жалобами на боли в животе доставили в больницу, где врачи вынесли шокирующий вердикт — беременность. Как сообщила программа "Panorāma", срок беременности составлял не менее половины, однако семья либо не знала о состоянии ребенка, либо скрывала это.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье — преступления против нравственности и половой неприкосновенности. Новость вызвала бурную реакцию в обществе, где многие не смогли остаться равнодушными к судьбе ребенка. Одна из пользователей социальных сетей написала развернутый пост, в котором выразила свое потрясение:
"Больше не могу молчать. Новость о 12-летней беременной, которая пострадала от насильника, эмоционально потрясла меня. Это реальность, что Эпштейны рядом с нами, а не где-то далеко за океаном. Считаю, что абсолютно все ведущие политики, которые отвечают за безопасность, благополучие и здоровье людей, должны были еще вчера отреагировать на эту ужасную новость — где все? Заняты Олимпиадой, войной в Украине? У нас тут же рядом происходит то, что делают на войне — только тихо против жертв. Нет чужих детей, очень больно", — написала она.
Автор поста задается множеством вопросов: живет ли семья настолько изолированно, что ребенок не ходит в школу? Нет ли у них соседей? Насколько мы, как люди, живем с широко открытыми глазами? На чьей совести происходит то, что происходит? Сколько людей знают о насилии над ребенком, но молчат? "Это непостижимо для разума", — заключает женщина.
В комментариях под постом пользователи выражают возмущение реакцией некоторых людей, которые пытались обвинить саму жертву: "Больше всего шокируют комментарии — мол, сама хотела, сейчас в 12 лет девочки красятся и ходят в мини-юбках — сами виноваты, и в таком духе. Совершенно неважно, как она выглядит и что делает — это ребенок. У нее детское мышление, она не способна принимать адекватные решения. Внешность или не соответствующее возрасту поведение не делает ее взрослой!"
Другой комментатор отмечает: "Новость шокирующая, но, к сожалению, ничего нового. Отцы, отчимы, дяди насилуют несовершеннолетних дочерей, и мы на это смотрим. Если поговорим со своими подругами, обязательно найдем хотя бы пару, которых изнасиловал член семьи, когда они были еще маленькими. Это ужасно, и это совсем рядом".
Житель Вентспилса поделился наблюдением: "Живу в Вентспилсе, и кажется, что здесь девочки взрослеют быстрее, чем в других местах Латвии. Помню, что и в школе, в седьмом или восьмом классе, одноклассница стала более округлой, и оказалось, что ждет ребенка. Много лет рядом со мной, в доме с восемью квартирами, жила этническая община, и там у цыганок дети рождались, как только начинались месячные".
Одна из матерей рассказала о том, что ее упрекают за чрезмерную опеку: "В то же самое время меня как маму стыдят за слишком большой контроль над своими детьми. За то, что я охраняю своих детей, как львица, что тщательно оцениваю обстоятельства, в которые попадет мой ребенок (например, кружок), и вовлеченных людей (например, учителя). Я не полагаюсь на "Все будет хорошо", потому что знаю, что такие монстры есть вокруг нас. И дети, и взрослые".
Особое недоумение вызывает тот факт, что беременность девочки была уже на половине срока: "Как, как никто этого не заметил?! Ни токсикоза, ни изменений в теле... в поведении... Правда, ничего и никто... Ужасно..."
Один из комментаторов привел пример из других стран: "В нескольких исламских странах 9 лет — это возраст, с которого закон разрешает выдавать девочек замуж. Там много таких девочек-беременных и много беременностей с осложнениями в таком возрасте. Слава Богу, что мы европейская страна, и такой случай для нас — нечто чрезвычайное".
Некоторые пользователи делятся примерами из своего окружения, указывая на то, что проблема насилия над детьми существует давно: "У моей знакомой после романтических отношений в 13 лет родилась чудесная девочка. Это было в конце девяностых. Не совсем понятно, в какой момент романтические отношения считаются изнасилованием? Если парень и девушка одного возраста, то это любовь, но если девушке 17, а парню 18, то парень педофил?"