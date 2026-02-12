Шок в Латвии: в Видземе расследуют беременность 12-летней школьницы
В Видземе врачи, оказывая помощь 12-летней девочке с болями в животе, обнаружили, что она беременна и стала жертвой сексуального насилия. Полиция возбудила уголовное дело.
В Видземе врачи, оказывая медицинскую помощь 12-летней девочке, обнаружили, что она подверглась сексуальному насилию и ожидает ребенка. Об этом в четверг сообщил выпуск новостей LTV «Panorāma». В Государственной полиции по данному факту начат уголовный процесс. Срок беременности составляет не менее половины положенного периода. При этом семья либо не знала о состоянии девочки, либо скрывала его, сообщает передача.
Из какого именно города или поселка Видземе девочка, в полиции не раскрывают. В интересах потерпевшей практически никакие детали произошедшего не разглашаются. Однако LTV известно, что девочка была доставлена в больницу с болями в животе. В ходе обследования медики установили факт сексуального насилия и беременности.
Представитель Государственной полиции Зане Васкане пояснила «Panorāma», что 11 февраля была получена информация о том, что в медицинское учреждение обратилась девочка 2013 года рождения с жалобами на боли в животе. В больнице у нее была констатирована беременность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона, относящейся к 16-й главе — преступления против нравственности и половой неприкосновенности. Больница, где была оказана помощь и чьи врачи сообщили о случившемся в полицию, также отказалась от подробных комментариев.
Преступления сексуального характера против несовершеннолетних считаются тяжкими. С точки зрения закона 12-летняя девочка является лицом, находящимся в беспомощном состоянии. Виновному может грозить длительный срок лишения свободы или пожизненное заключение.