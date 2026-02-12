Шок в Латвии: в Видземе расследуют беременность 12-летней школьницы

Представитель Государственной полиции Зане Васкане пояснила «Panorāma», что 11 февраля была получена информация о том, что в медицинское учреждение обратилась девочка 2013 года рождения с жалобами на боли в животе. В больнице у нее была констатирована беременность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона, относящейся к 16-й главе — преступления против нравственности и половой неприкосновенности. Больница, где была оказана помощь и чьи врачи сообщили о случившемся в полицию, также отказалась от подробных комментариев.