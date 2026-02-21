Дом продали без ее ведома: как жительница Латвии добилась пересмотра дела в Верховном суде

История началась с того, что недвижимость, заложенная супругами по ипотеке, была выставлена на аукцион в рамках исполнительного производства. Однако женщина утверждает, что о начале взыскания, оценке имущества и самих торгах ее никто не проинформировал. По ее словам, она не получала уведомлений ни о начале исполнительного производства, ни о необходимости исполнить решение суда, ни о том, что на недвижимость обращено взыскание. Более того, она просила отменить один из уже состоявшихся аукционов.