Дом продали без ее ведома: как жительница Латвии добилась пересмотра дела в Верховном суде
Женщина узнала, что заложенную вместе с мужем недвижимость продали с торгов, уже после начала исполнительного производства. Она утверждает, что ее никто не уведомил, и добилась пересмотра дела в Верховном суде.
История началась с того, что недвижимость, заложенная супругами по ипотеке, была выставлена на аукцион в рамках исполнительного производства. Однако женщина утверждает, что о начале взыскания, оценке имущества и самих торгах ее никто не проинформировал. По ее словам, она не получала уведомлений ни о начале исполнительного производства, ни о необходимости исполнить решение суда, ни о том, что на недвижимость обращено взыскание. Более того, она просила отменить один из уже состоявшихся аукционов.
Женщина настаивает: проданный объект был совместной собственностью супругов. Когда оформлялась ипотека, банк потребовал и ее согласие. Это, по ее мнению, подтверждает, что имущество принадлежало обоим. При этом в Земельной книге собственником был указан только ее супруг. Она сочла, что как совладелец и солидарный должник имеет право получать информацию о ходе исполнительного процесса и обжаловать действия судебного исполнителя.
Что решили суды
Рижский окружной суд прекратил производство по делу, посчитав, что у женщины нет права обжаловать действия судебного исполнителя. Тогда она подала жалобу в Верховный суд, который разъяснил важный момент: если имущество заложено и существует подлежащий исполнению долг, его могут продать на аукционе без отдельного судебного спора. Однако в решении должны быть четко указаны сумма долга и право кредитора обратить взыскание на имущество.
Суд также подчеркнул, что солидарные должники остаются должниками и на стадии исполнительного производства. Если взыскание обращено на одного из них, это затрагивает и второго. Значит, оба имеют право оспаривать действия судебного исполнителя.
Кроме того, если банк требовал согласие второго супруга на оформление ипотеки, следует исходить из того, что имущество может быть совместной собственностью. В таком случае залогодателями считаются оба супруга, а не только тот, кто записан в Земельной книге.
Верховный суд пришел к выводу, что суд нижестоящей инстанции сделал преждевременный вывод, отказав женщине в праве подать жалобу. Дело направлено обратно в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Теперь женщине предстоит заново доказывать незаконность действий судебного исполнителя и добиваться оценки законности проведенного аукциона.