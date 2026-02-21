Латвийцам снова настоятельно рекомендовали не ездить в РФ и Беларусь: в МИД назвали ключевую причину
Власти предупредили о рисках вербовки при поездках в страны-агрессоры.
МИД Латвии на встрече с руководителями самоуправлений вновь призвал не ездить в Россию и Беларусь, указав на повышенные риски для путешественников и ограниченные возможности латвийской внешнеполитической службы помочь в случае проблем.

Представители министерства призвали не ездить в Россию и Беларусь, так как такие поездки опасны для путешественников, в том числе потому, что возможности внешнеполитической службы помогать попавшим в проблемы в этих странах ограничены.

Ранее Государственная служба безопасности также призывала руководителей самоуправлений не посещать страны-агрессоры, указывая, среди прочего, на высокие риски вербовки.

В ходе бесед представители МИД отметили, что экономика и безопасность тесно связаны: без безопасной среды невозможно обеспечить стабильное экономическое развитие. Министерство продолжит активную работу по укреплению экономической активности на приоритетных рынках, а на дальних рынках будет помогать предпринимателям открывать новые возможности для сотрудничества.

Отдельно были выделены новые возможности для развития оборонной индустрии. Представители министерства подробно разъяснили, какую целевую поддержку ведомство может оказывать самоуправлениям в решении актуальных вопросов.

Министр иностранных дел Байба Браже говорила о региональном развитии, в том числе об экономическом сотрудничестве и участии самоуправлений в международных проектах сотрудничества и развития, об инструментах поддержки внешнеполитической службы для предпринимателей, а также о следующем многолетнем бюджете Европейского союза, привлечении средств фондов ЕС и стимулировании внешней торговли.

Обсуждая ситуацию в сфере безопасности, Браже подчеркнула, что присутствие союзников в Латвии и Балтийском регионе является важным элементом сдерживания и обороны для общей безопасности Латвии, Европы и НАТО. Она отметила, что работа по увеличению присутствия союзных сухопутных, воздушных и морских сил продолжается.

