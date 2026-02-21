Financial Times: Венгрия блокирует 90 млрд евро для Украины. ЕС под угрозой раскола?

Венгрия выступила против займа Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на несколько источников. Посол Венгрии в ЕС в пятницу заявил, что Будапешт возражает против того, чтобы ЕС брал на себя долговые обязательства, гарантированные общим бюджетом блока, для предоставления займа Украине. Как отмечает Financial Times, для реализации решения необходимо единогласное одобрение всех 27 государств-членов ЕС.