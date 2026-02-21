Financial Times: Венгрия блокирует 90 млрд евро для Украины. ЕС под угрозой раскола?
Венгрия выступила против предоставления Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, поставив под угрозу единогласное решение блока и связанную с ним программу МВФ на миллиарды евро.
Венгрия выступила против займа Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на несколько источников. Посол Венгрии в ЕС в пятницу заявил, что Будапешт возражает против того, чтобы ЕС брал на себя долговые обязательства, гарантированные общим бюджетом блока, для предоставления займа Украине. Как отмечает Financial Times, для реализации решения необходимо единогласное одобрение всех 27 государств-членов ЕС.
Лидеры ЕС в декабре договорились о таком кредите, чтобы помочь Украине, которой в апреле грозит бюджетный дефицит. В то же время Венгрия, Словакия и Чехия согласились помогать Украине только при условии освобождения их от процентных и возвратных обязательств.
По данным издания, Европейской комиссии еще предстоит получить поддержку всех стран ЕС, чтобы использовать бюджетный резерв для привлечения средств и выдачи кредита Украине.
Венгерское вето может поставить под угрозу и программу Международного валютного фонда объемом восемь миллиардов евро, переговоры по которой продолжаются и которая связана с получением Украиной кредита ЕС.
В апреле в Венгрии состоятся парламентские выборы. Согласно январским опросам, оппозиционная консервативная партия Tisza («Партия уважения и свободы») опережает национал-консервативную партию премьер-министра Виктора Орбана Fidesz на восемь–десять процентных пунктов. Премьер-министр подчеркнул, что на апрельских выборах венграм необходимо остановить Tisza, поскольку Fidesz — единственная сила, стоящая между Венгрией и властью Брюсселя, «единственный гарант суверенитета Венгрии».