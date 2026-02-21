Источники: США могут нанести удары по конкретным лицам в Иране
Военное планирование США в отношении Ирана достигло продвинутой стадии: среди рассматриваемых вариантов — удары по конкретным лицам в рамках возможной атаки и даже сценарий смены режима в Тегеране, если соответствующий приказ отдаст президент Дональд Трамп. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника.
Амбиции растут
Эти варианты — очередной признак того, что США готовятся к серьезному конфликту с Ираном в случае провала дипломатических усилий. На прошлой неделе Otkrito.lv уже сообщал, что американские военные разрабатывают план продолжительной операции против Ирана, которая может включать удары по объектам безопасности, а также по ядерной инфраструктуре.
Новые детали свидетельствуют о более детальной и амбициозной проработке сценариев в преддверии решения Трампа, который в последние дни публично допускал возможность смены режима в Исламской Республике.
Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности из-за чувствительности темы, не уточнили, какие именно лица могут стать целью и каким образом военные могли бы попытаться добиться смены режима без крупного ввода наземных сил.
Сценарий смены режима означал бы очередной отход от предвыборных обещаний Трампа отказаться от того, что он называл провальной политикой прежних администраций, включая военные кампании по свержению правительств в Афганистане и Ираке.
Трамп сосредоточил на Ближнем Востоке значительные военные силы, однако основная часть боевых возможностей размещена на военных кораблях и истребителях. Масштабная бомбардировочная кампания могла бы также опираться на поддержку стратегической авиации, базирующейся в США.
В свой первый президентский срок Трамп уже демонстрировал готовность к точечным ликвидациям, санкционировав в 2020 году удар, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани — командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Смена режима как возможная цель
Трамп открыто допускал возможность смены власти в Иране, заявив на прошлой неделе, что это «похоже, было бы лучшим вариантом». При этом он не стал уточнять, кто, по его мнению, должен прийти к власти, лишь отметив, что «есть люди».
Традиционно операции по смене режима предполагали масштабное использование наземных войск, однако в отношении Венесуэлы Трамп сделал ставку на силы специальных операций, направив их для захвата президента Николаса Мадуро в ходе дерзкого рейда в прошлом месяце.
В то же время президент США не исключает дипломатии. В четверг он заявил, что в случае отсутствия соглашения «произойдут очень плохие вещи», и обозначил срок в 10–15 дней, после которого США могут перейти к действиям.
Корпус стражей исламской революции предупредил, что в случае удара по территории Ирана он может нанести ответные удары по американским военным базам в регионе.
В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Тегеран заявил, что не намерен начинать войну, однако в случае военной агрессии «ответит решительно и соразмерно», реализуя право на самооборону.
Американские чиновники сообщили Reuters, что ожидают ответных действий Ирана в случае атаки, что повышает риск потерь среди американских военных и расширения конфликта в регионе, учитывая возможности иранского ракетного арсенала.