Жителям Латвии сообщили плохие новости: поездки по Европе в этом сезоне станут дороже

Так, в Италии с апреля по июль 2026 года вновь будет действовать ежедневный сбор за посещение Венеции. Тем, кто забронирует визит заранее, придется заплатить €5. Если бронирование произойдет менее чем за 4 дня до поездки, сумма удвоится до €10.