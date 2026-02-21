Жителям Латвии сообщили плохие новости: поездки по Европе в этом сезоне станут дороже
Людей, собирающихся ехать на отдых в Европу, предупреждают: с 2026 года из-за появления новых и повышения старых туристических сборов любимые жителями Латвии направления станут дороже.
Венеция растет в цене
Путешественникам, планирующим посетить Италию, Испанию, Францию и другие направления, нужно учитывать дополнительные расходы при расчете бюджета отпуска.
Так, в Италии с апреля по июль 2026 года вновь будет действовать ежедневный сбор за посещение Венеции. Тем, кто забронирует визит заранее, придется заплатить €5. Если бронирование произойдет менее чем за 4 дня до поездки, сумма удвоится до €10.
Новый экологический налог на испанском острове Тенерифе рассчитан только на тех, кто планирует пешие походы по определенным маршрутам в Национальном парке "Эль-Тейде". Максимальная сумма сбора составляет €25, но окончательный размер может быть меньше.
Турист - дойная корова
Норвегия с 2026 года начала взимать 3-процентный налог с туристов, останавливающихся на ночь, а также с пассажиров круизных лайнеров. Хотя сбор позиционируется как добровольный, в наиболее посещаемых регионах (например, Берген или фьорды) он, скорее всего, станет стандартной практикой.
Исландия внедряет более сложную систему. Вместо прежнего топливного налога будет введен сбор за использование дорог, рассчитываемый за каждый километр. Для туристов это означает, что стоимость аренды автомобиля может возрасти, так как новый налог ляжет на их плечи.
Вводит налог и Великобритания. Вернее, Шотландия. С 24 июля 2026 года в Эдинбурге вступит в силу городской туристический сбор. Он составит 5% от стоимости проживания и будет применяться ко всем платным типам размещения.
За ночевку доплати
В Амстердаме еще с ноября 2025 года для всех бронирований НДС на краткосрочное проживание в отелях повысили с 9 до 21%. Это решение существенно увеличивает стоимость ночи в нидерландской столице.
В Милане, в радиусе 30 км от Олимпийского стадиона, городской налог на проживание повышен с €3,5 до €10 в сутки. Он зависит от категории отеля.
Туристический сбор в Брюсселе вырос всего на €1 за ночь. А вот в Париже размер налога для постояльцев отелей высшего класса увеличивается с €1,95 до €15,93 с человека за ночь.
В Барселоне с апреля 2026 года произойдет двойное повышение: вырастет как региональный каталонский налог, так и городской сбор Барселоны. По предварительным оценкам, общая дополнительная плата с туриста может составить от €10 до €15 за каждую ночь пребывания. Все зависит от типа жилья.