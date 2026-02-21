Открытие военного полигона "Селия"
На полигоне "Селия" была торжественно открыта зона боевых стрельб, которая ознаменовала важный этап в развитии оборонной инфраструктуры Латвии.
ФОТО: "Селия" становится крупнейшим полигоном Балтии - что уже построили за 36,5 млн евро
В пятницу на полигоне "Селия" была торжественно открыта зона боевых стрельб, которая ознаменовала важный этап в развитии оборонной инфраструктуры Латвии. В мероприятии приняли участие президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс, руководство Национальных вооруженных сил и другие официальные лица.
Открытие учебной зоны состоялось одновременно с завершением строительства первой очереди, в рамках которой создана зона логистической поддержки для подразделений, площадка для хранения боеприпасов, три стрельбища, а также зона для неразорвавшихся боеприпасов. В целом для нужд полигона освоено 15 590 гектаров, или примерно 61% запланированной территории полигона. Затраты на развитие первой очереди составили почти 36,5 млн евро.
"Открытие учебной зоны на военном полигоне "Селия" - важный шаг в укреплении обороноспособности Латвии и повышении боевой готовности военнослужащих. Он станет не только крупнейшим полигоном в Балтии, но и уникальным военным полигоном для всей Северной Европы, где возможно проводить испытания дронов. Это целенаправленная инвестиция в нашу безопасность и подтверждение решимости защищать Латвию", - отметил Спрудс.
Со своей стороны командующий НВС Каспар Пуданс отметил, что развитие полигона "Селия" существенно расширяет возможности обучения как для Национальных вооруженных сил (НВС), так и для союзников по НАТО в восточном регионе Латвии. Уже сейчас полигон используется для тактических учений, подготовки пехоты и операторов дронов, а в новой учебной зоне военнослужащие смогут применять боевые боеприпасы, максимально приближая тренировки к условиям реального боя.
Полигон уже активно используется - на его территории проходят тактические и инженерные занятия, передвижение бронетехники, полеты воздушных судов и обучение управлению беспилотными летательными аппаратами. С июня 2025 года на полигоне действует центр тестирования дронов, где проводятся международные испытания дронов и систем противодействия им.
В прошлом году на полигоне прошли международные военные учения Baltic Trust 25, в которых приняли участие около 470 военнослужащих из Латвии и других стран НАТО. В этом году также запланирован ряд международных военных учений, а в середине 2027 года на полигоне планируется размещение и обучение военнослужащих службы государственной обороны.
Вторая очередь развития полигона запланирована на 2026-2029 годы. Ее цель - обеспечить полные операционные возможности, развивая инфраструктуру коллективной подготовки и создавая условия для проведения учений на уровне бригады. В дальнейшем по мере развития полигон сможет принимать подразделения государств-союзников для постоянной подготовки.