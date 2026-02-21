ФОТО: "Селия" становится крупнейшим полигоном Балтии - что уже построили за 36,5 млн евро

В прошлом году на полигоне прошли международные военные учения Baltic Trust 25, в которых приняли участие около 470 военнослужащих из Латвии и других стран НАТО. В этом году также запланирован ряд международных военных учений, а в середине 2027 года на полигоне планируется размещение и обучение военнослужащих службы государственной обороны.