Даугавпилсская цитадель: мой дом - моя крепость
Даугавпилсская крепость известна не только тем, что это единственное сохранившееся фортификационное сооружение бастионного типа в Восточной Европе. Ее уникальность еще и в том, что прямо за каменными стенами и крепостными валами располагается один из микрорайонов города. Он так и называется – Крепость. И очень сильно отличается от всех остальных.
Тяжелый период
Улица Императора, улица Михаила, улица Николая, улица Офицерская… Топонимика микрорайона полностью соответствует своему месту. Улицы делят территорию на строго прямоугольные кварталы. Здания 19-го века местами чередуются с пятиэтажками советской постройки – это след существовавшего здесь долгие годы военного училища. В Крепости готовили инженеров для советской военной авиации – до начала 1990-х годов, когда Латвия восстановила свою независимость.
Уходя, военные законсервировали все исторические здания на территории крепости, которые они использовали – казармы, учебные корпуса, склады, гаражи, госпиталь, клуб и т.д. С отъездом офицерских семей, в жилых домах освободилось много квартир. С этого момента для Даугавпилсской крепости, как для исторического объекта, настали черные дни – крепость начала разрушаться.
Как рассказывал корреспонденту Kas Jauns Avīze последний комендант крепости Анатолий Крылов (он занимал эту должность до самого вывода военного училища), формально, крепость охранялась. Однако это не помешало ее фактическому разграблению – воры выносили все, что только можно было вынести, даже отдирали паркет в помещениях. С годами на стенах многих домов стали появляться трещины, на крышах прорастали деревья… Крепость принадлежала государству, но государство никак не могло придумать ей применение. А денег на восстановление или даже просто сохранение исторического памятника в 1990-х годах не было. На это требовались огромные суммы.
Постепенное возрождение
Тяжелый период для Даугавпилсской крепости длился до 2011 года, когда здесь отреставрировали здание бывшей водонапорной станции (сейчас в нем располагается Центр информации и культуры). С тех пор развитие крепости пошло вперед.
Сегодня в отреставрированных исторических зданиях располагается музей всемирно известного художника Марка Ротко (уроженца Даугавпилса) с единственной в Восточной Европе экспозицией его оригинальных работ.
Также здесь находятся Латгальский региональный штаб Государственной полиции и филиал госархива. В бывшем пороховом погребе разместилась галерея керамики, а в «Инженерном арсенале» – экспозиция ретро-техники.
Приведены в порядок крепостные валы, освобождаются от мусора каналы, отреставрированы Николаевские ворота и восстановлен исторический мост через ров.
Какие-то здания ремонтируются или ждут реставрации. Но, к сожалению, значительная часть внутри крепостной территории все еще выглядит плохо.
Летучие мыши
«Есть люди, которые вкладывают в крепость деньги и эти инвестиции окупаются, – говорит житель крепости, художник Олег Мариноха. – Я сейчас как раз занимаюсь дизайнерским ремонтом в одном из старинных зданий, которое принадлежит частному лицу. Первый этаж этого дома уже приведен в порядок и почти все помещения сданы в аренду».
Олег Мариноха один из авторов известного арт-объекта в рижском творческом квартале Ластадия – огромной скульптуры лисы. В Даугавпилсской крепости он тоже хотел сделать нечто подобное – создал скульптурный проект «Летучая мышь», который, по его задумке, мог бы стать здесь символическим объектом, привлекающим туристов. Ведь в Даугавпилсской крепости, как утверждают специалисты, располагается одна из самых крупных колоний этих рукокрылых животных во всей Балтии. Они живут в подземных казематах, зимой спят, а летними ночами порхают над рвами и бастионами. Здесь создан Центр летучих мышей и для туристов проводят специальные ночные экскурсии.
Жизнь за каменными стенами
Олег Мариноха, как местный житель, провел для Kas Jauns Avīze небольшую экскурсию по крепости.
«Здесь с самого начала, со времен Императора Александра, когда крепость только начала строиться, была своя, автономная жизнь, – говорит художник. – Сами пекли себе хлеб, шили одежду, делали все необходимое для жизни. В этом плане, это уникальный район. И такая жизнь здесь сохранялась в разные эпохи, что наложило свой отпечаток – сейчас жизнь людей в крепости тоже носит некий обособленный характер».
Олег вспоминает, что в 1990-е годы, микрорайон Крепость считался в Даугавпилсе не слишком благополучным. Здесь предоставлялось социальное жилье, освободившиеся квартиры стоили совсем недорого и переселялись сюда не самые богатые горожане. Вместе с тем, это место изначально притягивало к себе людей творческих. Все-таки крепость – главный исторический и культурный объект в городе. В итоге, сюда стали переселяться художники, скульпторы, керамисты, открывали свои студии и мастерские. Именно в крепости действует единственный в городе буддистский центр. К его открытию причастен и Олег Мариноха, который гордо называет себя первым буддистом в Даугавпилсе.
«Сейчас здесь все в порядке – живи и радуйся, – говорит Олег. – Крепость превращается в престижный микрорайон. Квартиры в старых домах покупают состоятельные люди и переезжают сюда. Потолки по три метра, стены толстые, тепло… Есть все необходимое для жизни. Магазин, правда, всего один – небольшой. Но мне полностью его хватает».
Сегодня Даугавпилсская крепость – это главная точка притяжения туристов и, на самом деле, культурный и исторический центр города. Помимо государственных и муниципальных учреждений, здесь открываются частные творческие пространства. Многие здания выставлены на продажу, некоторые уже приобретены и находятся в стадии реставрации, либо ждут ее. Начинает развиваться гостиничный сервис.
Историческая справка:
Строительство оборонительной крепости в Динабурге, на западной окраине Российской империи, началось в 1810 году по приказу царя Александра I. Первое и единственное боевое крещение Динабургская крепость приняла в июле 1812 года, когда еще была недостроена – крепостной гарнизон отразил атаку наполеоновских войск, двигавшихся на Москву под командованием маршала Удино. Правда, спустя десять дней, при приближении других частей французской армии к Динабургу, гарнизон оставил крепость и отступил к Режице (сейчас – Резекне – Прим. авт.) Французы вошли в Динабург, а затем покинули крепость.
Окончательно крепость была достроена лишь во второй половине XIX века. К тому времени такие крепости уже считались устаревшими, потому что очень сильно развилась артиллерия. Таким образом, получилось, что в Даугавпилсе – последняя в мире законченная крепость бастионного типа.
Она всегда использовалась военными. До обретения Латвией независимости здесь располагался российский гарнизон, затем это было место дислокации подразделений латвийской армии, а в годы советской оккупации в крепости располагалось авиационно-инженерное военное училище. Сегодня военных в крепости нет.