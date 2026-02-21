Даугавпилсская цитадель: мой дом – моя крепость

Как рассказывал корреспонденту Kas Jauns Avīze последний комендант крепости Анатолий Крылов (он занимал эту должность до самого вывода военного училища), формально, крепость охранялась. Однако это не помешало ее фактическому разграблению – воры выносили все, что только можно было вынести, даже отдирали паркет в помещениях. С годами на стенах многих домов стали появляться трещины, на крышах прорастали деревья… Крепость принадлежала государству, но государство никак не могло придумать ей применение. А денег на восстановление или даже просто сохранение исторического памятника в 1990-х годах не было. На это требовались огромные суммы.