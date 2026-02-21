Латвийские биатлонистки в массовом старте на Олимпиаде заняли места в третьей десятке
Латвийские биатлонистки Байба Бендика и Эстере Волфа в заключительной дисциплине Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо — гонке с массовым стартом на 12,5 километра — заняли 22-е и 23-е места соответственно.
Золотую медаль завоевала француженка Осеан Мишелон, которая, несмотря на два штрафных круга, финишировала за 37 минут 18,1 секунды. Ее соотечественница Жулия Симон, допустившая один промах на огневых рубежах, пересекла финишную черту на 6,6 секунды позже и стала серебряным призером.
Свою первую олимпийскую медаль в карьере выиграла представительница Чехии Тереза Воборникова. Она допустила одну ошибку в стрельбе и после последнего огневого рубежа лидировала, однако на заключительном километре дистанции не удержала преимущество и уступила победительнице 7,4 секунды, завоевав бронзу.
Байба Бендика прошла дистанцию за 39 минут 49,8 секунды, отстав от лидера на 2 минуты 31,7 секунды. Уже на первой стрельбе она допустила три промаха, на втором и третьем рубежах заработала еще по одному штрафному кругу, а на последней стрельбе отработала без ошибок.
Эстере Волфа чисто прошла первые два огневых рубежа, однако в обеих стрельбах стоя допустила по два промаха. На финише она уступила победительнице 2 минуты 32 секунды.