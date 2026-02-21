Латвийские биатлонистки в массовом старте на Олимпиаде заняли места в третьей десятке

Байба Бендика прошла дистанцию за 39 минут 49,8 секунды, отстав от лидера на 2 минуты 31,7 секунды. Уже на первой стрельбе она допустила три промаха, на втором и третьем рубежах заработала еще по одному штрафному кругу, а на последней стрельбе отработала без ошибок.