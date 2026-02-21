В Латвии в воскресенье начнется оттепель: в Риге днем ожидают до +2
В воскресенье в Латвии начнется оттепель: днем температура местами поднимется до 0…+2°, в Риге тоже ожидается плюсовая температура. При этом после мокрого снега сохранится риск гололедицы.
Ночью в Латвии будет облачно, и на большей части территории ожидаются осадки — преимущественно снег и мокрый снег. Местами в центральных районах снежный покров увеличится на 5-7 см. В течение ночи возможна слабая леденая морось. Умеренный южный ветер повернет на запад, северо-запад; в прибрежных районах порывы сохранятся до 15 м/с. Температура воздуха понизится до -1…-6°.
Ночью в Риге небо будет затянуто облаками, в течение ночи ожидаются осадки — снег, мокрый снег, также возможна слабая ледяная морось. Ветер будет умеренным, южным, но к утру повернет на запад, северо-запад. Температура воздуха ожидается в пределах -4…-5°.
В воскресенье временами будет выглядывать солнце, а осадки ожидаются только в первой половине дня — на востоке и местами еще в центральных районах. В отдельных районах по-прежнему возможна гололедица. Ветер западных направлений останется более порывистым на побережье, но к вечеру по всей стране будет преобладать слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -2…+2°.
В Риге, хотя день будет в основном сухим, солнце пробьется сквозь облака лишь во второй половине дня. Будет дуть преимущественно умеренный западный, северо-западный ветер, который к вечеру ослабеет. Воздух прогреется до 0…+2°.