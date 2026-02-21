В Латвии в воскресенье начнется оттепель: в Риге днем ожидают до +2

В воскресенье временами будет выглядывать солнце, а осадки ожидаются только в первой половине дня — на востоке и местами еще в центральных районах. В отдельных районах по-прежнему возможна гололедица. Ветер западных направлений останется более порывистым на побережье, но к вечеру по всей стране будет преобладать слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -2…+2°.