В Риге трубы не выдержали морозов: аварий стало в разы больше, а впереди еще и оттепель
Суровые морозы этой зимой стали серьезной головной болью для коммунальных служб — аварии на водопроводе происходят и на улицах, и в жилых районах. В минувшую ночь в Торнякалнсе из-за разрыва трубы затопило улицу. Службы отмечают: из-за холода число аварий выросло в несколько раз, а с приближением оттепели возможна новая волна повреждений.
Жителей Торнякалнса прошлой ночью встретила неприятная картина — затопленная улица и, судя по виду, лопнувшая труба горячей воды. Однако выяснилось, что это был холодный водопровод: в лютый мороз вода давала заметный пар. Сегодня о случившемся напоминает работа ремонтной бригады и столбики, вмерзшие в лед. Проезжую часть расчистили, но на тротуаре остался скользкий участок — для многих это стало неприятным сюрпризом, сообщают TV3 Ziņas.
Один велосипедист поскальзывается и падает, но быстро встает и продолжает путь. Пешеход позади него тоже сильно скользит, но удерживается на ногах. В это время рабочие аэрозольной краской отмечают на асфальте место, где под покрытием находится поврежденная труба. Затем в дело идут резчик асфальта и экскаватор.
В Rīgas ūdens пояснили, что лопнула водопроводная труба диаметром 150 миллиметров. Без водоснабжения остался один дом, последствия аварии устранены.
Руководитель отдела коммуникаций SIA Rīgas ūdens Сандрис Ванзович отмечает, что зимой ситуация отличается: из-за движения грунта чаще происходит не небольшая течь, а именно разлом трубы. Тогда вода выходит с большой силой, поднимает асфальт, и создается впечатление крупной аварии, хотя на деле «ничего трагического». По его словам, конкретно эта авария больших проблем не доставила.
В целом же работы в холодный период очень много: если летом в среднем фиксируется одна авария на водопроводе в день, то этой зимой в морозы — уже 3-4 аварии ежедневно. В Rīgas ūdens опасаются, что работы еще прибавится. Ванзович рассказал, что по ночам работали 7–8 бригад, привлекались и подрядчики — нагрузка была очень серьезной. Сейчас ситуация немного нормализовалась, но на выходные, когда прогнозируют оттепель, там смотрят с тревогой: возможен «второй вал» — начнет оттаивать то, что было хорошо промерзшим.
Разрывы труб становятся проблемой и для управляющих компаний. Ситуацию усложняет то, что попасть в квартиру, где случилась авария, без разрешения хозяина нельзя.
Представитель SIA Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова говорит, что особенно тяжелая ситуация в домах без центрального отопления — там, где отопление на гранулах или газе. В эти холодные недели сотрудники почти в 180 домах оказывали помощь — фактически в режиме 24/7. Часто проблема начинается с того, что какая-то квартира остается без отопления: трубы замерзают, затем приходится ехать и отогревать. Кабанова поблагодарила жителей, которые приходят, впускают работников и поддерживают тепло в квартире, потому что иначе труба замерзает снова, а соседи оказываются «в заложниках» ситуации.
Страховщики предполагают, что этой зимой заявлений будет немало, однако общая статистика по количеству случаев пока еще не подведена.