В Риге трубы не выдержали морозов: аварий стало в разы больше, а впереди еще и оттепель

В целом же работы в холодный период очень много: если летом в среднем фиксируется одна авария на водопроводе в день, то этой зимой в морозы — уже 3-4 аварии ежедневно. В Rīgas ūdens опасаются, что работы еще прибавится. Ванзович рассказал, что по ночам работали 7–8 бригад, привлекались и подрядчики — нагрузка была очень серьезной. Сейчас ситуация немного нормализовалась, но на выходные, когда прогнозируют оттепель, там смотрят с тревогой: возможен «второй вал» — начнет оттаивать то, что было хорошо промерзшим.