Рижан просят не ходить вплотную к домам: из-за потепления растет риск падения снега и сосулек
Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни в столице ожидается более высокая температура воздуха. Это может привести к усиленному накоплению мокрого снега на тротуарах и проезжей части, а также способствовать сходу снега и падению сосулек с крыш зданий.
Опираясь на прогнозы на ближайшие недели, в Риге возможен более интенсивный сход снега и сосулек с крыш. Рижская дума призывает жителей быть максимально внимательными, перемещаясь рядом со зданиями, а владельцев домов — заботиться о безопасности окружающих и своевременно очищать крыши от снега, льда и сосулек в соответствии с требованиями нормативных актов. Ограждать территорию, где с крыши может упасть снег или сосульки, допустимо только на короткое время во время самой очистки крыши — это не является долгосрочным решением. Опасность необходимо устранять, организуя очистку крыш.
Следуя прогнозам метеорологов, зимняя техника продолжает работать на полную мощность, чтобы улицы, велодорожки и пешеходные зоны очищались от снежных масс.
Чтобы уборка тротуаров проходила без задержек, самоуправление просит не оставлять электросамокаты посреди тротуаров, а также не размещать на них другие препятствия, мешающие работе механизированной техники. Каждый неправильно припаркованный самокат или иной предмет существенно замедляет очистку и влияет на качество работ.
Проезжие части улиц очищают в приоритетном порядке — начиная с магистралей, улиц с движением общественного транспорта, мостов и путепроводов; также обеспечивается уборка велодорожек. Затем очищают улицы меньшей значимости — в микрорайонах.
В Риге продолжается и вывоз снега из мест, где он мешает потоку машин или пешеходам. Во время снегопада и в течение всей зимы, чтобы обеспечить проезжаемость улиц, снег сдвигают к краю проезжей части или в другое место, где он не мешает движению. При этом пешеходам также оставляют достаточно места для прохода. Накопившийся снег вывозят постепенно. Если снег не мешает ни транспорту, ни пешеходам, его не вывозят, чтобы рационально использовать финансовые средства.
Следить за актуальными работами по уборке тротуаров онлайн можно на сайте Рижского самоуправления riga.lv в разделе «Aktuālais par ziemu Rīgā».
О неубранных тротуарах, проезжей части, велодорожках, остановках, пешеходных переходах и крышах жителей просят сообщать по телефону 1201, по электронной почте 1201@riga.lv или заполнив заявку на сайте riga.lv.