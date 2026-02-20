Рижан просят не ходить вплотную к домам: из-за потепления растет риск падения снега и сосулек

В Риге продолжается и вывоз снега из мест, где он мешает потоку машин или пешеходам. Во время снегопада и в течение всей зимы, чтобы обеспечить проезжаемость улиц, снег сдвигают к краю проезжей части или в другое место, где он не мешает движению. При этом пешеходам также оставляют достаточно места для прохода. Накопившийся снег вывозят постепенно. Если снег не мешает ни транспорту, ни пешеходам, его не вывозят, чтобы рационально использовать финансовые средства.