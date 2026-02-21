В LSM ответили на жалобу о "перекосе" в пользу "Прогрессивных" в постах LR1
Latvijas Radio 1 (LR1) в своих публикациях в Facebook не нарушал профессиональные принципы Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM), однако LSM рекомендуется в своих профилях в соцсетях пояснять аудитории, почему публикуются такие записи. Об этом заявил омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.
Заявитель, обратившийся к омбудсмену, указал, что в январе этого года в Facebook-профиле LR1 доминировала информация о политиках партии «Прогресивные», тогда как о представителях объединения партий «Новое Единство» сообщений было заметно меньше.
По мнению заявителя, не были соблюдены такие профессиональные принципы LSM, как разнообразие мнений, объективность, точность и нейтралитет.
Омбудсмен, оценив изложенное в обращениях в соответствии с профессиональными принципами, закрепленными в редакционных руководящих принципах LSM, пришел к выводу, что выбор текстовых публикаций в Facebook происходил в рамках, определяемых актуальным содержанием радиопрограммы LR1 и медийной/новостной ценностью материала для аудитории.
При этом омбудсмен отметил, что публицистический жанр таких текстов — лаконичная короткая подача-анонс передач, сюжетов или материалов — не позволяет применять к этим текстам требование о разнообразии мнений.
Также, по мнению омбудсмена, частота упоминаний политиков, принадлежащих коалиционным или оппозиционным партиям 14-го Сейма, в текстовых публикациях прежде всего определялась их статусом высокопоставленных должностных лиц, конкретными политическими и социальными событиями в рассматриваемый период, а также способностью и умением политиков отвечать на вопросы, которые интересуют общество.
В то же время омбудсмен рекомендует использовать возможности онлайн-соцсетей, чтобы в индивидуальных профилях LSM давать аудитории поясняющую, повышающую медиаграмотность информацию о редакционных соображениях и порядке публикации текстовых записей — какая информация и с какой целью там размещается.