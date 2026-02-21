Государственный язык, ценности Сатверсме и контроль: в Латвии озвучили главные принципы миграционной политики

Выступая на форуме Ассоциации права ЕС (ESTA), Паэглькална отметила: миграция связана с правом человека переезжать, работать и устраивать жизнь там, где он выбирает. При этом она влияет не только на экономику, но и на человеческий капитал и конкурентоспособность страны. Ключевыми, по ее словам, остаются общественное восприятие и интеграционная политика — без них сложно удерживать правопорядок и демократические принципы.