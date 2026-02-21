Государственный язык, ценности Сатверсме и контроль: в Латвии озвучили главные принципы миграционной политики
Миграция как проявление свободы человека важна для экономического развития, заявила в пятницу парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална на конференции о миграции в Евросоюзе, которая прошла в Рижской юридической высшей школе.
Выступая на форуме Ассоциации права ЕС (ESTA), Паэглькална отметила: миграция связана с правом человека переезжать, работать и устраивать жизнь там, где он выбирает. При этом она влияет не только на экономику, но и на человеческий капитал и конкурентоспособность страны. Ключевыми, по ее словам, остаются общественное восприятие и интеграционная политика — без них сложно удерживать правопорядок и демократические принципы.
В Минюсте подчеркивают необходимость сбалансированного подхода: укреплять использование латышского языка, поддерживать интеграцию на основе ценностей Сатверсме и одновременно ужесточать правила трудоустройства иностранцев. Также, по словам Паэглькалны, нужны инвестиции в продуктивность и технологии и более строгий надзор, чтобы не допускать формирования закрытых параллельных сообществ. Она призвала к широкой общественной дискуссии, чтобы миграция управлялась осознанно и с учетом принципов национальной идентичности.
Тему продолжила дискуссия члена правления ESTA Лайлы Мединой и президента Банка Латвии Мартиньша Казакса. Казакс подчеркнул, что Латвии нужна иммиграция для роста экономики и развития образования: «Мы же не будем вечно рубить лес и пилить доски — нам нужен кто-то, кто привезет эти навыки». По его мнению, стране важно быть открытой для людей, которые способны привнести знания и капитал, особенно — специалистов высокого уровня.