Не примем и не заплатим: депутат Сейма заявил о принципиальной линии по мигрантам
Латвия не примет ни одного мигранта по принуждению и не будет платить за отказ — такую жесткую позицию власти озвучил в эфире TV24 депутат Сейма Гатис Лиепиньш.
Депутат Сейма Гатис Лиепиньш, председатель Комиссии по публичным расходам и ревизии, в программе «Ziņu TOP» на TV24 заявил, что Латвия не будет принимать просителей убежища по принудительной схеме распределения в рамках Европейского союза и не намерена платить компенсации за отказ. По его словам, позиция государства предельно четкая: «Мы в принудительном порядке не примем ни одного просителя убежища и также не собираемся платить за отказ».
В ходе беседы журналист отметил, что столь жесткая формулировка могла появиться под давлением Национального объединения, представители которого ранее критиковали правительство за недостаточно требовательную позицию в миграционном вопросе. В частности, звучали заявления, что только благодаря настойчивости этой партии власти наконец сформулировали четкую линию, аналогичную позиции Польши, Литвы и Эстонии.
Лиепиньш с такой трактовкой не согласился. Он подчеркнул, что работа над ужесточением иммиграционной политики ведется уже почти два года, а в парламент подан первый пакет поправок к закону об иммиграции. По его словам, представители фракции «Новое Единство» также предложили более строгие нормы регулирования, независимо от политической конкуренции внутри коалиции.
Особое внимание депутат уделил вопросам безопасности. Он отметил, что в Европе недооценивают масштаб рисков, с которыми сталкивается Латвия. По его утверждению, если бы страна не проводила последовательную и жесткую пограничную политику и не разворачивала нелегальных мигрантов, которых «в условиях гибридной войны направляют к нашим границам», ситуация могла бы стать критической.
«Если бы мы не останавливали этих мигрантов и впускали их в страну, здесь сейчас находились бы несколько сотен тысяч человек. Половина из них уехала бы дальше, затем их возвращали бы обратно. Они жили бы в палаточных городках, а ситуация с безопасностью на разных уровнях была бы драматической», — заявил он. По словам Лиепиньша, именно последовательная пограничная политика позволила предотвратить подобный сценарий.