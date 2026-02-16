Не примем и не заплатим: депутат Сейма заявил о принципиальной линии по мигрантам

«Если бы мы не останавливали этих мигрантов и впускали их в страну, здесь сейчас находились бы несколько сотен тысяч человек. Половина из них уехала бы дальше, затем их возвращали бы обратно. Они жили бы в палаточных городках, а ситуация с безопасностью на разных уровнях была бы драматической», — заявил он. По словам Лиепиньша, именно последовательная пограничная политика позволила предотвратить подобный сценарий.