ВИДЕО, ФОТО: "Безопасность моих дочерей важнее кебаба!" - у здания Кабинета министров прошел пикет против мигрантских квот

NA отметило, что до июня этого года Латвия должна внедрить требования Пакта ЕС о миграции и убежище, которые предусматривают три варианта — принять определенное число мигрантов, внести финансовый взнос в размере 20 000 евро за каждого непринятого человека или оказать техническую помощь другим государствам. Исключения из этих обязательств получили несколько стран, в том числе Польша и Эстония, но не Латвия. По мнению молодежной организации, действия должностных лиц в этом вопросе до сих пор свидетельствуют об отсутствии своевременных и согласованных шагов и «раскрывают слабость правительства и неспособность защищать интересы Латвии».