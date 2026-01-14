Европейские чиновники оценят, достаточно ли Латвия помогла другим странам ЕС в приеме мигрантов. А что, если нет?
Европейская комиссия (ЕК) в 2027 году оценит, оказала ли Латвия другим государствам Европейского союза (ЕС) достаточную помощь в снижении миграционной нагрузки, внедряя резерв солидарности. Об этом во вторник журналистам сообщил государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Димитрий Трофимов.
В декабре прошлого года Совет ЕС в письменной процедуре утвердил решение о создании первого резерва миграционной солидарности на 2026 год, который является частью процесса реализации механизма солидарности Пакта ЕС по миграции и убежищу. Механизм солидарности предусматривает участие государств — членов ЕС в совместном управлении миграционной ситуацией, оказывая поддержку тем странам ЕС, которые сталкиваются с повышенным миграционным давлением. Несмотря на то что решение, помимо Латвии, не поддержали еще пять государств-членов, оно было утверждено квалифицированным большинством голосов.
Изначально Латвии предлагалось выбрать один из трех видов вклада солидарности — переселение примерно 100 человек из других государств ЕС, уплата около 2 миллионов евро другим странам или реализация альтернативных мер поддержки, которые снизили бы миграционную нагрузку на основные страны прибытия, например предоставление экспертных знаний или технической помощи.
Латвия не поддержала первые два варианта, поскольку считает, что находится в особой ситуации, сама сталкиваясь с усиленным давлением нелегальной миграции на восточной границе государства. Учитывая это, Латвия предложила применить к ней исключение, чтобы не платить финансовые средства и не принимать людей.
Несмотря на то что Совет ЕС утвердил первоначальное соглашение о механизме солидарности Пакта по миграции и убежищу, Трофимов считает, что уплата средств или переселение людей в Латвию исключены.
Отвечая на вопрос, не грозят ли Латвии санкции, Трофимов заявил, что Латвия попросила применить исключение и выразила готовность обеспечить альтернативные меры поддержки другим государствам ЕС. Соответственно, в 2027 году ЕК оценит прогресс действий Латвии. «ЕК в 2027 году оценит, в каком объеме была оказана поддержка, и в случае, если предоставленная помощь окажется недостаточной, ЕК будет иметь право пересчитать ее в денежном выражении», — признал государственный секретарь МВД.