Европейские чиновники оценят, достаточно ли Латвия помогла другим странам ЕС в приеме мигрантов. А что, если нет?

В декабре прошлого года Совет ЕС в письменной процедуре утвердил решение о создании первого резерва миграционной солидарности на 2026 год, который является частью процесса реализации механизма солидарности Пакта ЕС по миграции и убежищу. Механизм солидарности предусматривает участие государств — членов ЕС в совместном управлении миграционной ситуацией, оказывая поддержку тем странам ЕС, которые сталкиваются с повышенным миграционным давлением. Несмотря на то что решение, помимо Латвии, не поддержали еще пять государств-членов, оно было утверждено квалифицированным большинством голосов.