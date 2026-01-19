Обобщенные "De facto" данные выявляют еще одну специфическую тенденцию - Рижская высшая школа Северных стран часто становится вторым местом обучения для иностранных студентов, которые меняют учебное заведение. Из всех иностранных студентов, которые в прошлом учебном году сменили вуз (165 человек), 134 перешли именно в этот вуз. Похожая картина наблюдается и в данных о студентах, которые начали учебу в другом вузе после отчисления: за последние три месяца большинство из этой группы (19 из 30) оказались именно в Рижской высшей школе Северных стран. Цинис прокомментировал эту ситуацию так: "Я допускаю, что такие ситуации есть. Но если принимать их - это законно, почему бы нам их не принять?"