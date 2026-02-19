Эксперты бьют тревогу: опасная тропическая болезнь может охватить всю Европу
Исследование показало, что мучительная тропическая болезнь — вирус чикунгунья — теперь может охватить большую часть Европы. Вирус способен передаваться тигровыми комарами при значительно более низких температурах, чем предполагалось ранее.
Повышение температур из-за климатического кризиса означает, что заражение теперь возможно более шести месяцев в году в Испании, Греции и других странах Южной Европы, а также два месяца в году на юго-востоке Англии.
Ученые отмечают, что по мере продолжения глобального потепления распространение болезни дальше на север — лишь вопрос времени, сообщает The Guardian.
Этот анализ стал первым, в котором полностью оценено влияние температуры на инкубационный период вируса в азиатском тигровом комаре, распространившемся по Европе в последние десятилетия. Исследование показало, что минимальная температура, при которой возможно заражение, на 2,5 °C ниже, чем в предыдущих, менее точных оценках, что, по словам исследователей, является «довольно шокирующей» разницей.
Вирус чикунгунья впервые был выявлен в 1952 году в Танзании и изначально был распространен только в тропических регионах, где ежегодно регистрируются миллионы случаев заражения. Болезнь вызывает сильные и продолжительные боли в суставах, которые крайне изнурительны и могут быть смертельными для маленьких детей и пожилых людей.
В последние годы небольшое число случаев заболевания было зарегистрировано более чем в десяти европейских странах, однако в 2025 году Францию и Италию охватили масштабные вспышки с сотнями заболевших.
Сандип Тегар из Центра экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH), ведущий автор исследования, заявил: «Темпы глобального потепления в Европе примерно вдвое выше, чем в мире в целом, а нижний температурный предел распространения вируса имеет большое значение, поэтому наши новые оценки довольно шокирующие. Распространение болезни на север — лишь вопрос времени».
Доктор Стивен Уайт из UKCEH отметил: «Двадцать лет назад, если бы кто-то сказал, что в Европе будут чикунгунья и денге, все сочли бы это безумием — это же тропические болезни. Теперь все изменилось. Это связано с этим инвазивным комаром и изменением климата — все очень просто.
Мы наблюдаем быстрые изменения, и это вызывает тревогу. До прошлого года во Франции было зарегистрировано чуть более 30 случаев чикунгунья. В прошлом году их было уже более 800». Вирус был завезен путешественниками из заморских территорий Франции в тропических регионах, включая остров Реюньон, где происходили вспышки.
Азиатский тигровый комар (Aedes albopictus), кусающий днем, по мере повышения температуры распространяется все дальше на север по Европе. Он обнаружен и в Великобритании, однако пока там не закрепился. Против чикунгуньи существуют дорогие вакцины, однако лучшая защита — избегать укусов комаров.
Вспышки в Европе вызываются инфицированными путешественниками, возвращающимися из тропических регионов, которых кусают местные тигровые комары, тем самым распространяя болезнь дальше. До сих пор холодные зимы в Европе ограничивали активность тигровых комаров и служили естественным барьером для распространения болезни. Однако ученые уже наблюдают круглогодичную активность тигровых комаров в Южной Европе, что означает, что по мере потепления континента вспышки чикунгуньи, вероятно, будут усиливаться. Команда UKCEH продолжает изучать этот вопрос.
«Наша интуиция подсказывает, что вспышки станут гораздо более масштабными, поскольку исчезнет этот естественный барьер», — сказал Уайт.
До настоящего времени в Великобритании не зарегистрировано местной передачи чикунгуньи, однако с января по июнь 2025 года было зафиксировано рекордные 73 случая у людей, заразившихся вирусом за рубежом — почти втрое больше, чем за тот же период 2024 года.
Уайт подчеркнул: «Важно продолжать меры по недопущению закрепления тигрового комара [в Великобритании], поскольку этот крайне инвазивный вид способен переносить несколько инфекций, которые могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая чикунгунью, денге и вирус Зика».