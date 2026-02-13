Какие зимние привычки незаметно увеличивают нагрузку на сердце и как ее снизить без сложных правил
Февраль - один из тех месяцев, когда мы больше думаем о сердце, ведь День Валентина напоминает нам о любви, тепле и заботе. Однако зима для сердца - это еще и испытание, о котором мы часто не задумываемся, - холод и связанные с ним изменения в организме. Зимой сердце может работать интенсивнее не только у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у здоровых и активных людей.
Почему это происходит, какие признаки нельзя игнорировать и что мы можем делать, чтобы поддержать сердце зимой, рассказывает клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова.
Почему зимой сердце работает интенсивнее?
Зимний холод заставляет организм приспосабливаться, чтобы сохранять внутреннее тепло. Один из важнейших механизмов этого процесса - сужение кровеносных сосудов, особенно на периферии тела - в руках, ногах и коже. Это помогает уменьшить теплопотери, но одновременно создает дополнительную нагрузку на сердце. При сужении кровеносных сосудов крови труднее течь, что приводит к повышению кровяного давления. Для обеспечения достаточного кровообращения по всему телу сердцу приходится работать с большей силой. Это также означает большее потребление кислорода сердечной мышцей и более интенсивную работу в обычном режиме.
Под влиянием холода могут меняться и свойства крови - она может стать более вязкой, что, в свою очередь, может затруднить циркуляцию крови в сосудах и увеличить риск тромбоза. Эти изменения могут быть кратковременными, но они касаются и людей, которые обычно чувствуют себя здоровыми и активными, особенно если холод сочетается со стрессом или физической нагрузкой.
Зимние привычки, увеличивающие нагрузку на сердце
Зимой меняется не только погода, но и повседневные привычки, которые могут повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Темная и холодная погода часто снижает желание двигаться - мы проводим больше времени в помещении, реже ходим на прогулки, и наша общая физическая выносливость снижается, в результате сердце быстрее реагирует, если возникает нагрузка. Также резкая физическая активность, например, уборка снега, быстрая ходьба в холодную погоду или другие интенсивные действия без предварительной подготовки могут быть проблемными именно для сердца. Сочетание холода, физической нагрузки и сужения кровеносных сосудов может вызвать учащенное сердцебиение, одышку и сильную усталость даже у людей, которые обычно считают себя активными и здоровыми.
Признаки, которые могут указывать на повышенную нагрузку сердца зимой
Фармацевт объясняет, что в зимний период сердце может реагировать на холод и нагрузку сильнее, чем в другие времена года, и важно не пропустить сигналы организма, даже если они поначалу кажутся незначительными. Вот некоторые из них:
Учащенный пульс на холоде: в холодной среде частота сердечных сокращений во время физической нагрузки может учащаться - это естественная реакция организма, но если пульс значительно ускорился или появляется дискомфорт, на это стоит обратить внимание.
Одышка при небольшой нагрузке: если обычная активность, например, подъем по лестнице или быстрая ходьба, вызывает сильную одышку, это может быть сигналом дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
Повышенная утомляемость: усталость, которая возникает раньше обычного или сохраняется даже после достаточного отдыха, может указывать на повышенную нагрузку на организм, в том числе на более интенсивную работу сердечно-сосудистой системы.
Дискомфорт в груди и учащенное сердцебиение: давящее ощущение в груди, учащенное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм - признаки, которые нельзя игнорировать, поскольку они могут указывать на повышенную нагрузку на сердце или нарушения сердечного ритма.
Холодные руки и ноги, головокружение: чрезвычайно холодные руки и ноги, а также головокружение могут указывать на изменения кровообращения в холодную погоду.
Если подобные ощущения повторяются, становятся более выраженными или к ним добавляются такие симптомы, например, сильная боль в груди, сильная одышка, головокружение или обморок, рекомендуется своевременно обратиться за медицинской помощью. В случае более легких, но повторяющихся симптомов можно проконсультироваться с фармацевтом или семейным врачом, а в случае острых и внезапных симптомов следует немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь.
Как поддержать сердце зимой
Фармацевт подчеркивает, что поддерживать здоровье сердца зимой несложно, но нужно уделять особое внимание повседневным привычкам. Даже небольшие регулярные действия могут помочь снизить нагрузку на сердце и поддержать хорошее самочувствие:
Регулярная физическая активность: рекомендуется уделять не менее 30 минут в день умеренным движениям, таким как ходьба или занятия спортом в помещении. Важна регулярность: регулярная, а не резкая и интенсивная нагрузка, особенно в холодную погоду.
Соответствующая одежда: для поддержания температуры тела и снижения нагрузки на сердце важно одеваться по погоде. Шапки, перчатки, теплые носки и средства защиты лица помогут согреться.
Режим сна: 7-9 часов сна каждую ночь необходимы для восстановления сердца и нервной системы и для того, чтобы справиться с трудностями зимы.
Уменьшение стресса: регулярные техники релаксации и дыхательные упражнения помогают поддерживать стабильный сердечный ритм и снижать напряжение. При необходимости можно также использовать успокоительные средства с магнием или растительными компонентами, например, валериану и боярышник, по рекомендациям фармацевта или врача.
Потребление жидкости и электролитов: в холодный сезон организм может терять больше жидкости, особенно при потоотделении в слишком теплой одежде или в сухом помещении. Фармацевт рекомендует принимать больше воды и электролитов - калия, который важен для нормального сердечного ритма и работы мышц, натрия, который помогает поддерживать водный баланс в организме, и магния, который способствует нормальной работе мышечной и нервной системы.
Зимний рацион и здоровье сердца
Зимние пищевые привычки напрямую влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. В холодное время года мы склонны выбирать более сытную, высококалорийную пищу и потреблять больше соли, что может повысить кровяное давление и создать дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, в нашем рационе часто не хватает свежих овощей и фруктов, которые богаты антиоксидантами и помогают поддерживать эластичность кровеносных сосудов.
Жирная рыба и омега-3 жирные кислоты особенно важны для здоровья сердца - кислоты EPA и DHA помогают поддерживать его нормальную работу. Зимой, когда мы едим меньше свежей рыбы, рекомендуется дополнять рацион капсулами или маслом омега-3. Важен и витамин D, поскольку он способствует нормальному функционированию иммунной системы; из-за недостатка солнечного света в зимние месяцы у многих людей может быть его дефицит. Фармацевт также подчеркивает важность магния - магний способствует нормальному функционированию мышечной и нервной систем, помогает уменьшить усталость и слабость.
Всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы выбрать подходящую форму, дозировку, убедиться в совместимости с другими лекарствами и, при необходимости, сдать анализы крови для точной оценки уровня витаминов и минералов в организме.