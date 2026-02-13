Яблоко на завтрак, "Ролтон" на обед - и все. Три ужасных опыта похудения латвийских женщин
Конечно, приятно жить с красивым и спортивным телом. Есть женщины, которым поддерживать себя в форме даётся легко, но есть и такие, для кого по разным причинам даже сбросить пару лишних килограммов — настоящее испытание.
В идеальном мире женщины, решив похудеть, сначала идут к специалисту по питанию, едят сбалансированную пищу и занимаются спортом. Однако в этой — реальной — жизни бывает по-разному.
Далее — реальные истории похудения, которые Mammamuntetiem.lv ни в коем случае не рекомендует повторять.
Анна, 32 года
Всю жизнь я была более или менее полной. На первом курсе университета мне это однажды надоело. Я хотела быть стройной, красивой городской дамой, а не каким-то «деревенским пельменем». Сначала план был простой — питаться правильно. Как человек академического склада, я изучила всё от А до Я о здоровом питании, гликемических индексах и многом другом. Составила себе сбалансированный план питания.
Но уже в первую неделю столкнулась с серьёзной проблемой — оказалось, что здоровое и сбалансированное питание стоит довольно дорого. А у меня, студентки, кошелёк был весьма тонкий. Поэтому я ела то, что могла себе позволить — яблоки, морковь, изредка листья салата и уценённую курицу. Честно — я постоянно была голодна.
Однажды мне ужасно захотелось съесть что-то тёплое. И такое, что дало бы хотя бы небольшое ощущение сытости. Я заварила сухой суп подруги, с удовольствием его съела и, посмотрев на упаковку, обнаружила, что калорий там на самом деле не так уж много.
С тех пор мои приёмы пищи выглядели так — яблоко на завтрак и сухой суп на обед. Ужин я не ела, потому что «это ведь вредно».
В результате такой «диеты» за полтора месяца я потеряла почти 10 килограммов. Радость была недолгой — выходя из университета, я упала в обморок на лестнице. Лучше даже не начинать рассказывать, что сказал мне врач, когда я, ужасно смущаясь, призналась, какими методами и с какой скоростью избавилась от лишнего веса. Слава Богу, у меня хватило ума больше никогда не повторять ничего подобного. Надо сказать, что при виде сухих супов мне до сих пор становится плохо.
Виктория, 41 год
К сожалению, я из того поколения, которому в молодости не хватило ума не попробовать популярные тогда, но не совсем легальные таблетки «Лида». И самое глупое — я ведь вовсе не была толстой. Сейчас смотрю на фотографии того времени и не понимаю, что вообще творилось у меня в голове.
Достав «Лиду», я сразу же принялась её принимать. Надо сказать, в отличие от других поклонниц этого препарата, у меня не было выраженных побочных эффектов — только лёгкое головокружение. Оно мне даже казалось в каком-то смысле приятным. Стыдно признаться, но в таком состоянии я передвигалась по городу на велосипеде — в плотном потоке транспорта. Ведь, конечно, казалось, что так я похудею ещё быстрее.
Однако этого не произошло. В один из таких «лидовских» дней, отправившись в очередную поездку, я не заметила бордюр и так упала с велосипеда, что только грохот раздался. Итог — сломанная рука. Сейчас, наверное, стоит сказать: слава Богу. «Лиду» я больше не принимала, но не одна моя подруга после такого способа похудения оказалась в реанимации.
Агата, 27 лет
После родов я очень, очень сильно набрала вес. Хотя я питалась правильно и ходила на долгие прогулки с малышом, вес не снижался. На одном интернет-форуме я прочитала о диете Дюкана, позже — о диете Аткинса, и в своей голове решила, что самый быстрый эффект будет, если объединить их обе.
В результате я питалась исключительно мясом. Я не позволяла себе даже те смешные минимальные дозы углеводов, которые допускали эти диеты. Вес снижался. И очень быстро. До тех пор, пока не началась настолько сильная рвота и признаки отравления, что я попала в больницу.
Оказалось, что из-за такого способа похудения серьёзно пострадали мои почки. Лечение было долгим и серьёзным.