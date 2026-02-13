Яблоко на завтрак, "Ролтон" на обед - и все. Три ужасных опыта похудения латвийских женщин

В результате такой «диеты» за полтора месяца я потеряла почти 10 килограммов. Радость была недолгой — выходя из университета, я упала в обморок на лестнице. Лучше даже не начинать рассказывать, что сказал мне врач, когда я, ужасно смущаясь, призналась, какими методами и с какой скоростью избавилась от лишнего веса. Слава Богу, у меня хватило ума больше никогда не повторять ничего подобного. Надо сказать, что при виде сухих супов мне до сих пор становится плохо.