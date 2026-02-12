Почему нельзя резко менять стиль питания - даже на более полезный

Часто осложнения возникают, если исключаются целые группы продуктов, но вместо них не включаются полноценные заменители. В таких ситуациях меню становится однообразным и несбалансированным, с недостаточным количеством белка, клетчатки и других необходимых питательных веществ. "Новые пищевые привычки требуют не только решимости, но и понимания собственных потребностей - чем строже ограничения в меню, тем важнее осознанный выбор питательных веществ и полноценное питание, - объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня. - Люди часто сосредотачиваются на том, что нужно ограничить, но недостаточно оценивают, что теряют с этими изменениями. В большинстве диет уже в первые недели возникают проблемы с потреблением белка, который необходим для поддержания мышечной массы, процессов восстановления организма, стабильного уровня сахара и нормальной работы иммунной системы. Поэтому важно включать в рацион различные источники белка и их комбинации".