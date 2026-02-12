Почему нельзя резко менять стиль питания - даже на более полезный
Резкая смена привычного рациона влияет на многие важные процессы в организме, в том числе на обмен веществ, кишечный микробиом и работу иммунной системы. На практике это может проявляться в виде постоянной усталости, перепадов настроения, чувства голода, нарушений пищеварения и трудностей с концентрацией внимания.
Часто осложнения возникают, если исключаются целые группы продуктов, но вместо них не включаются полноценные заменители. В таких ситуациях меню становится однообразным и несбалансированным, с недостаточным количеством белка, клетчатки и других необходимых питательных веществ. "Новые пищевые привычки требуют не только решимости, но и понимания собственных потребностей - чем строже ограничения в меню, тем важнее осознанный выбор питательных веществ и полноценное питание, - объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня. - Люди часто сосредотачиваются на том, что нужно ограничить, но недостаточно оценивают, что теряют с этими изменениями. В большинстве диет уже в первые недели возникают проблемы с потреблением белка, который необходим для поддержания мышечной массы, процессов восстановления организма, стабильного уровня сахара и нормальной работы иммунной системы. Поэтому важно включать в рацион различные источники белка и их комбинации".
Витамин B12, железо и другие необходимые микроэлементы
Изменения в меню также влияют на количество витаминов и минералов. На практике чаще всего наблюдается дефицит витамина B12 и железа. Недостаток витамина B12 может проявляться в виде слабости, головокружений и даже обморока, тогда как дефицит железа - в виде выраженной потери энергии. Риск дефицита железа у женщин выше вследствие регулярных потерь крови, к тому же его усвоение может быть затруднено, если в то же время организм испытывает недостаток витамина B12.
"Не обязательно начинать с приема пищевых добавок, поскольку организму нужно дать время адаптироваться. Спустя три-шесть месяцев рекомендуется сдать анализы крови и оценить, что и как изменилось. Только тогда можно будет принять обоснованное решение о необходимости дополнительных препаратов. Кроме того, при выборе важно обращать внимание не только на их количество, но и на особенности усвоения и их взаимную совместимость. Чтобы найти наиболее подходящее для себя решение, рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом, особенно в случаях, когда у человека имеются связанные с пищеварением проблемы со здоровьем", - говорит Аманда Озолина.
В зависимости от выбранной модели питания также следует обращать внимание и на другие микроэлементы - витамин D, омега-3 жирные кислоты, а также йод, цинк и селен, которые участвуют в работе нервной системы, гормональном балансе и работе иммунной системы.
Психологический фон во время изменений
Изменение питания - это не только физиологический, но и эмоционально сложный процесс. Увлечение новым подходом часто вызывает желание изменить все и сразу, однако завышенные ожидания могут вызвать дополнительный стресс, тревогу и самоупреки. В таких обстоятельствах возрастает риск попасть в ловушку эмоционального переедания, что может серьезно осложнить отношения с едой и повлиять на общее состояние здоровья.
Для снижения психологической нагрузки большое значение имеет то, как человек воспринимает выбранный режим питания. Если внимание сосредоточено на пользе, например, на улучшении самочувствия, повышении уровня энергии или улучшении здоровья, связанный с этим процессом стресс снижается. Реалистичные цели, постепенность и способность признавать недостатки помогают избежать жесткого мышления по принципу "правильно-неправильно", поддерживают формирование устойчивых привычек и уравновешенного отношения к еде в повседневной жизни.
Какими бы ни были причины изменения рациона - здоровье, окружающая среда или личные убеждения - важно делать это осознанно. Разнообразное питание, регулярные проверки здоровья и умение прислушиваться к своему организму помогают гарантировать, что перемены принесут ожидаемые результаты, а не наоборот. В свою очередь, в случае сомнений, следует проконсультироваться со специалистом по питанию, врачом или фармацевтом.