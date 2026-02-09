Психотерапевт: диагноз "рак" - это шок и проблемы, с которыми нельзя оставаться в одиночку

То же относится и к близким, а порой даже к коллегам. «Потому что и они могут испытывать очень сильные страхи, в том числе боль утраты. Их повседневная жизнь меняется вместе с повседневной жизнью заболевшего близкого или коллеги. Видя страдания этого человека — как физические, так и эмоциональные, — страдают и остальные, поскольку в большинстве своем мы все же эмпатичны. Важно не оставаться наедине с этими мыслями и чувствами и искать помощь, чтобы справиться со всем этим и самому не заработать проблемы со здоровьем», — говорит психотерапевт, напоминая, что важно помнить: и заболевший, и его близкие, и другие люди имеют право чувствовать себя плохо и позволять себе эмоции.