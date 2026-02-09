Психотерапевт: диагноз "рак" - это шок и проблемы, с которыми нельзя оставаться в одиночку
Узнать о злокачественной опухоли — значит столкнуться с утратой прежней жизни. Психотерапевт Айна Пойша рассказывает, как пережить этот шок, где искать поддержку и как защитить себя и близких от разрушительных эмоций.
«Сначала наступает шок от самого факта, затем присоединяется страх перед плохими генами, которые могут передаться детям, и другими не менее важными вещами», — о том, почему диагноз «рак» является кризисом для всех, говорит психотерапевт Айна Пойша в новейшем специальном выпуске журнала «Par Veselību» — «Рак — не приговор. Действуй, чтобы жить!» (Vēzis nav spriedums. Rīkojies, lai dzīvotu!). Как не сойти с ума самому и не вселить страх в детей, как сохранить здравый рассудок в то время, пока заболевший близкий проходит лечение, и также после того, как этот тяжелый этап восстановления уже позади? Или еще раньше — узнав, что у кого-то из родственников когда-то было злокачественное онкологическое заболевание?
Хотя в наши дни многие онкологические заболевания хорошо поддаются лечению, особенно если они выявлены на ранней стадии, известие о подобном диагнозе в собственном кругу всегда вызывает сильное беспокойство. Диагноз «рак» по-прежнему ассоциируется если не с быстрой смертью, то с серьезным и очень тяжелым этапом лечения. Так оно и есть — онкология вовсе не то же самое, что победить насморк или кашель, и в большинстве случаев лечение достаточно длительное, полное физических испытаний, но еще больше требуется духовной силы.
Для пациента именно она во многом является решающим фактором того, как пройдет лечение: чем оптимистичнее человек, тем легче выдержать нагрузку на организм, вызванную лучевой терапией, химиотерапией или любыми другими методами лечения, назначенными врачебным консилиумом. В свою очередь, обретенное душевное спокойствие близких важно как для их собственного здоровья, так и для более успешного повседневного ритма жизни, в котором теперь будут и большие или меньшие заботы о заболевшем любимом человеке.
Как справиться со своими страхами, сомнениями, временами возникающей душевной слабостью? Можно ли вообще что-то сделать, чтобы стало лучше и легче? И как не передать эти страхи детям? Айна Пойша делится опытом и наблюдениями, накопленными за многие годы практики, которые оказались эффективными как для пациентов с онкологическим заболеванием, так и для их близких.
Ищи систему поддержки
На самом деле известие о том, что опухоль злокачественная, следует воспринимать как процесс утраты. Эта новость сообщает, что человек может потерять свою прежнюю жизнь, свою жизнь вообще, а также привычный внешний вид — например, потеряв волосы из-за химиотерапии, которую, возможно, придется применять. Именно поэтому первой реакцией является отрицание — неспособность осознать услышанное. Это амортизирует полученный удар, но совсем ненадолго, поэтому важно сразу искать систему поддержки, которая поможет не упасть.
Айна Пойша объясняет: у каждого человека различаются психические реакции на сильный стресс, однако помощь необходима всем — чтобы не потерять сознание или выйти из оцепенения. Заболевшему стоит подумать, кто может стать тем амортизатором, который поможет медленно и спокойно оправиться от первого шока. Кто обнимет, даст попить воды, а затем сядет рядом и вместе обсудит плохую новость. Главное — не оставаться наедине со своими мыслями и страхами, которые возникают из-за внезапной утраты кажущегося надежным фундамента жизни и неопределенности будущего.
То же относится и к близким, а порой даже к коллегам. «Потому что и они могут испытывать очень сильные страхи, в том числе боль утраты. Их повседневная жизнь меняется вместе с повседневной жизнью заболевшего близкого или коллеги. Видя страдания этого человека — как физические, так и эмоциональные, — страдают и остальные, поскольку в большинстве своем мы все же эмпатичны. Важно не оставаться наедине с этими мыслями и чувствами и искать помощь, чтобы справиться со всем этим и самому не заработать проблемы со здоровьем», — говорит психотерапевт, напоминая, что важно помнить: и заболевший, и его близкие, и другие люди имеют право чувствовать себя плохо и позволять себе эмоции.
«Даже получив поддержку, человек все равно имеет право быть в отчаянии, напуганным, а также злым. В отчаянии можно выкричаться и спросить — почему я, он или она. Это следующий этап в процессе переживания, потому что исчезают иллюзии о бессмертии человека. Особенно если диагноз получен в молодом возрасте».
Айна Пойша подчеркивает: позволять себе злость важно еще и потому, что именно эта эмоция служит амортизатором, который помогает вернуться в реальность и дает энергию идти дальше.
«Злость — это граница, за которой человек понимает, что теперь придется выстраивать отношения с этой болезнью, с врачами, с системой, где можно получить заботу, исцеление и лечение. Однако важно помнить, что даже на этом этапе, когда начинается действие, человек все еще имеет право чувствовать то, что он чувствует».
Замыкаться в себе нельзя
Если ты из тех людей, которые в трудные моменты замыкаются в себе, не хотят говорить даже с близкими или считают, что человек должен сам справляться со своими бедами и переживаниями, знай — это именно тот случай, когда любой доступный тебе механизм помощи нужно откопать хоть граблями, если нет лопаты. Замыкаться в себе означает оставаться в беспомощности, а значит, не будет ресурса, который поможет перейти в зону действия. «Таким образом человек, сам того не осознавая, проявляет насилие по отношению к себе», — говорит Айна Пойша.
Что делать? Рекомендация хотя бы раз в неделю обращаться к специалисту за профессиональной поддержкой — это не модная тенденция нашего времени, а важная составляющая процесса лечения или сопровождения близкого.