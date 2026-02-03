Скрининг "ловит" рак груди на ранней стадии в более чем 80% случаев, но часть женщин по-прежнему не приходит

Учитывая, что программа скрининга рака молочной железы была введена в Латвии в 2009 году, её влияние должно отражаться в доле случаев, выявленных на ранней стадии, и в снижении показателей смертности. Данные SPKC показывают, что заболеваемость раком молочной железы с годами растет, поэтому особенно важно выявлять болезнь как можно раньше — это и есть главная задача государственной программы скрининга. Своевременное обнаружение и лечение рака молочной железы способствует снижению смертности, и в 2024 году в Латвии эта положительная тенденция была отмечена впервые — зафиксировано существенное снижение показателей смертности.