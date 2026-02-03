Скрининг "ловит" рак груди на ранней стадии в более чем 80% случаев, но часть женщин по-прежнему не приходит
В Латвии впервые зафиксировано заметное снижение смертности от рака молочной железы — и свежий анализ SPKC показывает, что государственный скрининг действительно «ловит» болезнь раньше.
Учитывая, что программа скрининга рака молочной железы была введена в Латвии в 2009 году, её влияние должно отражаться в доле случаев, выявленных на ранней стадии, и в снижении показателей смертности. Данные SPKC показывают, что заболеваемость раком молочной железы с годами растет, поэтому особенно важно выявлять болезнь как можно раньше — это и есть главная задача государственной программы скрининга. Своевременное обнаружение и лечение рака молочной железы способствует снижению смертности, и в 2024 году в Латвии эта положительная тенденция была отмечена впервые — зафиксировано существенное снижение показателей смертности.
Анализируя 624 случая рака молочной железы, выявленных в 2024 году (у женщин в возрасте от 50 до 69 лет), и историю скрининга этих женщин, можно сделать следующие выводы:
- Из 624 впервые выявленных случаев рака молочной железы у женщин 50–69 лет, 308 случаев (49,4%) были обнаружены в течение 180 дней после прохождения скрининговой маммографии. Таким образом, почти половина случаев в целевой группе была выявлена благодаря государственному скринингу (или ¼ от всех случаев в целом).
- Среди случаев, выявленных в ходе скрининга, 27% составил первичный скрининг, а 73% — повторный.
- У женщин, проходивших скрининг два и более раз, рак чаще выявляют на ранней стадии (1-я и 2-я стадия), чем у тех, кто проходил его впервые.
- У женщин, чей рак был обнаружен в рамках скрининга, более чем в 80% случаев он был констатирован на ранней стадии (1-я и 2-я стадия). В отдельных возрастных группах (например, 60–64 года) доля раннего выявления в рамках скрининга достигала даже 91,8%.
- У женщин, которые никогда не участвовали в скрининге, рак молочной железы чаще диагностируется на поздних стадиях — 36,4% (3-я стадия — 18,9%, 4-я стадия — 17,5% случаев).
Хотя охват программы скрининга рака молочной железы на данный момент не является оптимальным, полученные данные подтверждают: даже текущий уровень участия способствует раннему выявлению. Можно предположить, что регулярный скрининг с более высоким охватом (около 70%) мог бы еще больше улучшить раннюю диагностику и снизить смертность.
Если женщина чувствует себя здоровой и у неё нет симптомов, очень важно при получении приглашения на скрининг не медлить, записаться на обследование и пройти его. Особое внимание следует уделить женщинам, которые получают такое приглашение впервые — в возрасте 50 лет. Если женщина достигла этого возраста и не получила приглашение, ей следует обратиться к своему семейному врачу.
Свежие данные показывают существенные изменения в мотивации населения и барьерах, мешающих прохождению скрининга. С 2020 по 2024 год значительно уменьшились психологические и информационные барьеры: женщины всё реже указывают на страх перед обследованием или результатом, убежденность, что рак их не касается, или непонимание письма-приглашения. Также сократились практические препятствия — очереди, нехватка средств и ограничения по времени.
Однако главной причиной, которую указывают женщины, не участвующие в скрининге, остается ощущение, что они чувствуют себя здоровыми. Это указывает на необходимость дальнейшего просвещения о значении скрининга, так как он предназначен именно для здоровых женщин, у которых нет жалоб или симптомов.
Положительным моментом является то, что всё меньше женщин полагаются только на самопроверку, что свидетельствует о растущем понимании важности маммографии. Тем не менее, практические препятствия и недостаточная информированность остаются вызовом.
Данные тенденции подтверждают, что информационные и образовательные кампании приносят результаты, но требуется дальнейшее обучение общества для обеспечения раннего выявления рака молочной железы во всех возрастных группах.
Важна регулярность, так как регулярно проводимая скрининговая маммография позволяет раньше заметить изменения и начать лечение. Скрининговая маммография — это не разовая акция, а важнейшая часть регулярной проверки здоровья.