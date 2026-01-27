В Латвии держится мороз - многие замечают выпадение волос: дерматологи назвали главные зимние причины
В январе, когда в Латвии неделями держатся морозы вроде -10…-20 °C, очень легко поймать ощущение, что волосы вдруг начали «сыпаться». На расческе и в душе их больше, а на коже головы появляются сухие участки, корочки и перхоть. Важно понимать: зимой это редко бывает одной причиной. Чаще всего совпадают сразу несколько вещей — нормальная физиология цикла волос, ухудшение качества волос по длине из-за сухости и трения, плюс реакция кожи головы на холод и отопительный сезон.
У волос есть свой цикл, и часть волос ежедневно должна выпадать, освобождая место новым. При этом у человека есть и сезонные колебания: большое исследование по трихограммам у здоровых женщин показало годовую периодичность, где максимальная доля волос в фазе телогена приходилась на лето, а самые низкие показатели были в конце зимы. То есть чисто «по биологии» январь не обязан быть главным месяцем выпадения. Но зимой появляется другой эффект: волосы и кожа головы становятся суше, и вы начинаете сильнее замечать каждый волос, который и так должен был выпасть, плюс добавляется ломкость. Когда на улице холодно, а дома воздух пересушен отоплением, кожа быстрее теряет влагу, становится более раздраженной, зудящей и склонной к шелушению; в рекомендациях по зимней сухости кожи отдельно упоминаются увлажнение воздуха, более щадящий режим душа и снижение раздражающих факторов. На волосах это тоже отражается: они хуже «скользят», чаще спутываются, сильнее электризуются и легче повреждаются при расчесывании и трении о шапку. В итоге кажется, что «выпадает больше», хотя часть того, что вы видите, может быть не выпадением с корнем, а ломкостью по длине.
Деталь про сухие участки на коже головы, «куски» и перхоть особенно важна, потому что здесь нередко речь не о «зимней сухости» как таковой, а о состоянии кожи головы, которое зимой становится заметнее или обостряется. При себорейном дерматите и перхоти типичны шелушение, чешуйки/корочки, зуд, иногда плотные участки на коже. Причем из-за постоянного чесания и раздражения выпадение действительно может визуально усиливаться: Cleveland Clinic прямо отмечает, что при себорейном дерматите волосы могут сильнее «сбрасываться» в местах, которые человек расчесывает, но это не означает неизбежную необратимую потерю волос.
Поэтому зимой часто выигрывает не усложнение ухода «питанием», а спокойная, регулярная работа с кожей головы. Самый практичный шаг при перхоти — лечебный шампунь. Американская академия дерматологии рекомендует выбирать шампуни от перхоти по активным компонентам (например, zinc pyrithione, salicylic acid, sulfur, selenium sulfide, ketoconazole, coal tar) и обязательно следовать инструкции: такие шампуни нужно наносить именно на кожу головы, иногда выдерживать несколько минут, и только потом смывать. Если один вариант не помог, допускается смена или чередование средств с разными активными ингредиентами — это нормальная тактика, потому что люди реагируют по-разному. Mayo Clinic также подчеркивает, что разные шампуни работают по-разному в зависимости от состава, и иногда требуется подобрать подходящий вариант.
Еще один частый зимний сценарий выглядит так: вы связываете выпадение с морозом, но по времени оно совпало с январем, а запустилось раньше — например, после болезни, сильного стресса или других нагрузок. Это похоже на телогеновое выпадение: волосы «переходят в отдых» не мгновенно, а с задержкой, и поэтому усиленное диффузное выпадение может начинаться спустя месяцы после триггера и продолжаться какое-то время. Британская ассоциация дерматологов описывает, что сама фаза повышенного выпадения в цикле длится 3–6 месяцев, а хроническим телогеновое выпадение считают, если оно продолжается более 6 месяцев. В материалах Международного общества хирургии восстановления волос также отмечают, что из-за длительности телогеновой фазы усиленное выпадение может сохраняться еще 2–3 месяца даже после того, как стресс уже позади.
Если переводить все это в простые действия на каждый день, логика такая: когда есть корочки и перхоть — вы делаете ставку на кожу головы и против перхоти, а длину защищаете мягким уходом, чтобы снизить ломкость. Старайтесь не перегревать кожу головы горячей водой и не «вычищать до скрипа», потому что зимой пересушивание и раздражение накапливаются быстрее; параллельно помогает увлажнение воздуха в помещении и более щадящий режим душа, о чем как раз говорят рекомендации по зимней сухости кожи. А если выпадение заметно усилилось и держится неделями без улучшения, если появляются выраженные корки, сильный зуд, болезненность или участки, где волосы редеют неравномерно, это лучше показать дерматологу: такие вещи проще и быстрее разобрать очно, чем пытаться угадать уходом.