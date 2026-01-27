В Латвии держится мороз - многие замечают выпадение волос: дерматологи назвали главные зимние причины

У волос есть свой цикл, и часть волос ежедневно должна выпадать, освобождая место новым. При этом у человека есть и сезонные колебания: большое исследование по трихограммам у здоровых женщин показало годовую периодичность, где максимальная доля волос в фазе телогена приходилась на лето, а самые низкие показатели были в конце зимы. То есть чисто «по биологии» январь не обязан быть главным месяцем выпадения. Но зимой появляется другой эффект: волосы и кожа головы становятся суше, и вы начинаете сильнее замечать каждый волос, который и так должен был выпасть, плюс добавляется ломкость. Когда на улице холодно, а дома воздух пересушен отоплением, кожа быстрее теряет влагу, становится более раздраженной, зудящей и склонной к шелушению; в рекомендациях по зимней сухости кожи отдельно упоминаются увлажнение воздуха, более щадящий режим душа и снижение раздражающих факторов. На волосах это тоже отражается: они хуже «скользят», чаще спутываются, сильнее электризуются и легче повреждаются при расчесывании и трении о шапку. В итоге кажется, что «выпадает больше», хотя часть того, что вы видите, может быть не выпадением с корнем, а ломкостью по длине.