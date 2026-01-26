Пищеварительный тракт - это не только "живот": врачи предупреждают о более широком влиянии на здоровье
23 января в Риге при широком участии профессионалов прошла первая междисциплинарная конференция «Здоровье живота начинается во рту?», организованная Латвийской ассоциацией гастроинтестинальных заболеваний (LGISA). Она собрала более 600 специалистов разных профилей со всей Латвии.
Целью конференции было укрепить междисциплинарный подход к здоровью пищеварительной системы, подчеркнув взаимосвязь полости рта, микробиоты и желудочно-кишечного тракта. В ходе мероприятия особое внимание уделили ранней диагностике, профилактике и современным методам лечения, основанным как на новейших научных исследованиях, так и на клинической практике. Конференция также стала профессиональной площадкой для дискуссий и укрепления сотрудничества между врачами различных специальностей и другими профессионалами отрасли.
«Здоровье пищеварительной системы — это не изолированная проблема желудка или кишечника. Это системный, многослойный процесс, тесно связанный с микробиомом полости рта, иммунными процессами и воспалением во всем организме. Цель этой конференции — сблизить взгляды разных специальностей и показать, что эффективная профилактика и лечение начинаются с сотрудничества», — подчеркнула председатель правления LGISA Илона Вилкойте.
На конференции обсудили влияние здоровья полости рта на развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, роль микробиоты в локальном и системном воспалении, факторы риска хронических заболеваний пищеварительной системы, а также возможности раннего выявления воспалительных и онкологических заболеваний. Лекторы отметили, что сотрудничество специалистов разных профилей в ежедневной практике становится все более важным для того, чтобы пациенты получали своевременную и эффективную помощь.
«В практике семейного врача полость рта часто становится первым сигналом процессов, которые происходят глубже в пищеварительном тракте, - отметила Ксения Марголе. - Способность своевременно распознавать эти признаки дает возможность для ранней диагностики и более эффективного ухода за пациентом».
С докладами выступили латвийские специалисты здравоохранения из сфер гастроэнтерологии, семейной медицины, питания и стоматологии, представив как теоретический, так и практический взгляд на значение оси «рот — кишечник» для сохранения здоровья.
«Важно не только то, что мы едим, но и то, как мы едим: структура пищи, пережевывание и количество клетчатки существенно влияют на микробиом и здоровье пищеварительной системы, - подчеркнула Светлана Алексеева. - Эти повседневные привычки - один из самых простых, но мощных инструментов профилактики».
Латвийская ассоциация гастроинтестинальных заболеваний объединяет врачей разных специальностей и специалистов здравоохранения, формируя единую профессиональную платформу для развития направления здоровья пищеварительной системы в Латвии, а также содействуя просвещению как профессионального сообщества, так и общества в целом.
Как отмечает председатель правления LGISA Илона Вилкойте, в ближайшие годы ассоциация планирует развивать регулярный цикл конференций — до четырех тематических мероприятий в год. Каждая конференция будет посвящена конкретным вопросам здоровья пищеварительной системы и смежных областей, чтобы укреплять долгосрочное сотрудничество и профессиональный рост в Латвии.
Видеозапись конференции в ближайшее время будет доступна на платформе evisit.eu.