Почему мы срываемся на "еще одну серию", когда завтра важный день: вся правда о самосаботаже

Вы все обещаете себе, что «по-настоящему начнете с понедельника» — спортзал, здоровое питание, ранний сон — но всю неделю только «готовитесь», чтобы наконец стартовать? Или уверяете себя, что просто «немного расслабитесь» — быстро пролистаете ленту в кровати… а потом уже час ночи, глаза щиплет, мозг гудит, и завтрашний день будто заранее испорчен? Или это обещание «только одно» — один бокал, один заказ еды, одна серия — которое превращается в ночной срыв, а затем в самобичевание и клятву «завтра все будет по-другому»? А в отношениях вы отдаляетесь именно тогда, когда становится спокойно и безопасно: слишком анализируете сообщение, прокручиваете разговоры и ищете признаки, что все вот-вот пойдет не так, даже если друзья уверяют, что человек хороший?