Петерис Апинис: в Латвии хотят устроить опасный эксперимент с продажей лекарств
«Правительство согласовало план действий по поддержке торгового сектора, в котором записало следующую фразу: «4.6. Создать правовую базу, чтобы в малонаселенных районах в розничных торговых точках можно было продавать безрецептурные лекарства в соответствии с разработанным Министерством здравоохранения списком разрешенных к продаже лекарств». На самом деле – это скрытая попытка передать продажу лекарств супермаркетам и автозаправочным станциям», - об этом пишет в статье для Otkrito.lv известный латвийский врач Петерис Апинис.
В Литве был провал
В Литве это уже началось и закончилось. Министерство здравоохранения Литвы разрешило продавать несколько безрецептурных лекарств, которые должны были храниться у продавца в розничной торговле в специальном плотно закрывающемся железном шкафу. Большой выгоды это не принесло, покупателей было мало, продажи были очень низкими, и литовцы отказались от этого эксперимента. На самом деле литовцы доказали, что они доверяют профессиональному фармацевту, который помогает выбрать правильные лекарства, а также рекомендует дозировку и время приема.
Вопрос к государственному чиновнику, разработавшему эти правила: а ты, чиновник-бюрократ, сам хотел бы покупать лекарства у кассира или у фармацевта в аптеке? Знаете ли вы, чиновник-бюрократ, что такое хранение лекарств, логистическая цепочка, списание? Я категорически против продажи лекарств в супермаркетах, небольших магазинах или на заправочных станциях. Лекарства должны продаваться в аптеках.
Ни одно лекарство не является безвредным
Лекарства в правильных дозах помогают против болезней, но в чрезмерных дозах лекарства являются ядом. Принцип современной медицины заключается в достижении наилучших результатов с помощью минимально возможных, оптимальных доз лекарств, которые рассчитываются индивидуально для каждого человека, что называется прецизионной медициной. В большинстве случаев врачи назначают лекарства на основе доказательной медицины. Автор этих строк очень скептически относится к самолечению, особенно с помощью нестероидных противовоспалительных средств, препаратов, корректирующих кислотность желудка, и всех пищевых добавок.
Те, кто написал строки в правительственном плане в поддержку розничных продавцов и продавцов на автозаправочных станциях, поддержали тех, кто мечтает продавать парацетамол и нестероидные противовоспалительные средства в супермаркете. Каждый латвийский врач видел случаи печеночной недостаточности и комы, вызванные передозировкой парацетамола, передозировка парацетамола часто приводит к циррозу печени и смерти, и такие случаи в Латвии не редкость.
Мы видели случаи повреждения сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного кровотечения и почечной недостаточности, вызванные нестероидными противовоспалительными средствами. Ни одно лекарство не является безвредным, в больших дозах все лекарства являются ядом. К сожалению, наш пациент, вооруженный знаниями, полученными из Google, невероятно жаждет безрецептурных лекарств, а также чудодейственных средств из интернет-магазинов.
Глобальная фармацевтика мечтает, чтобы каждый житель Земли ежедневно покупал кучу таблеток, как хлеб и молоко. Одна таблетка ибупрофена на одного жителя Земли в день принесла бы 700 миллионов долларов прибыли. И поэтому появляются рекомендации – продавать ибупрофен на заправочных станциях и в супермаркетах; там его можно будет продавать в больших упаковках со скидкой, если покупать сразу 1000 таблеток. И эти предложения с полной серьезностью записываются в своих программах и планах нашими чиновниками и направляются на согласование в правительство.
Несомненно, самым курьезным, что можно прочитать в Интернете и комментариях – это рекомендация одновременно продавать нестероидные противовоспалительные средства в комплекте с омепразолом, который может предотвратить кровотечение из желудка или двенадцатиперстной кишки – то есть частое осложнение при приеме ибупрофена или других нестероидных противовоспалительных средств.
В аптеках можно сравнить цены на лекарства. Омепразол есть омепразол – будь то зеленые таблетки или коричневые капсулы. Нет никакой разницы между этими группами лекарств, произведенных в Европейском Союзе – в аптеке мы выберем самые дешевые лекарства, но единственный омепразол в супермаркете будет выбран с небольшой добавкой коррупции (сыры могут иметь разные цены из-за процессов их производства).
Опасная привычка
Вернусь к нестероидным противовоспалительным средствам, которые составляют большую часть лекарств, запланированных правительством, которые чиновники Министерства здравоохранения занесут в таблицу Excel в соответствии с планом действий правительства. Жители Латвии употребляют нестероидные противовоспалительные средства слишком часто, даже если они продаются в аптеке и фармацевт рассказывает, сколько таблеток, сколько раз в день и как долго можно принимать лекарство.
Нестероидные противовоспалительные средства опасны и вызывают желудочно-кишечные кровотечения, заболевания почек и печени, инфаркты и инсульты, а часто и смерть. У мужчин нестероидные противовоспалительные средства в больших дозах приводят к импотенции (невозможности эрекции), у женщин – к проблемам с беременностью.
Нестероидные противовоспалительные средства входят в состав почти всех комбинированных лекарств, привычных со времен Советского Союза, которые контрабандой ввозятся из Беларуси, продаются «с рук» на Центральном рынке, к тому же эти лекарства часто являются подделками с неизвестным содержанием активного вещества.
Мировой опыт показывает, что потребление лекарств растет, когда рецептурные лекарства становятся безрецептурными, а продажа безрецептурных лекарств перемещается из аптек в супермаркеты. Постоянная реклама убеждает людей, что употребление лекарств безвредно, полезно, правильно и даже полезно для здоровья. Подкупаются политики и бюрократы, которые успешно подчиняются требованиям глобального бизнеса.
Необоснованное использование лекарств приводит к большим расходам из бюджета здравоохранения, обеспечивает 5% острых госпитализаций, а также много смертельных случаев. Таким образом, каждый двадцатый случай, когда неотложная медицинская помощь доставляет пациента в больницу, связан с неправильным или необоснованным использованием лекарств. Более того, один из 25 случаев смерти связан с неправильным и необоснованным использованием лекарств.
Тем, кто использует нестероидные противовоспалительные средства от лихорадки дольше 3 дней, а от боли – дольше 10 дней, обязательно нужно проконсультироваться с семейным врачом. Правда, я не знаю, как семейный врач может угадать или установить склонность пациента к чрезмерному употреблению безрецептурных лекарств.
Другие лекарства станут дороже
Если нестероидные противовоспалительные средства будут перенесены в супермаркеты или автозаправочные станции, оборот аптек сократится примерно на 10%, а остальные лекарства станут дороже. Дороже станут те лекарства, которые действительно спасают жизнь, поддерживают жизнь, лечат тяжелые заболевания, поскольку аптеки будут продолжать поддерживать стерильность, помещения, условия хранения лекарств, базы данных, длительно хранить те лекарства, которые врачи назначают, а пациенты покупают очень редко (редкие заболевания).
Во-вторых, также вырастут цены на медицинские приборы, перевязочные материалы, инструменты. На самом деле правительственный документ можно прочитать так: правительство хочет, чтобы владелец магазина зарабатывал больше, а фармацевт — меньше, потому что владелец магазина более симпатичен и ближе к сердцу (или, может быть, сеть магазинов лучше умеет заинтересовать чиновников?).
Следует полагать, что эксперимент с продажей нестероидных противовоспалительных средств, парацетамола и омепразола в супермаркетах финансируется или спонсируется глобальной фармацевтической промышленностью, которой удалось увеличить свою прибыль везде, где проводился подобный эксперимент.
Шведы были вынуждены прекратить продажу парацетамола вне аптек, поскольку было слишком много случаев передозировки с тяжелыми повреждениями печени (обычно пациент назначает себе и ребенку таблетки, сироп с парацетамолом, горячий напиток с парацетамолом, а также комбинированные таблетки, которые также содержат парацетамол).
Если эксперимент, заложенный в плане правительства, увенчается успехом, в Латвии будут закрыты небольшие сельские аптеки, и сельские жители будут вынуждены ездить за действительно необходимыми лекарствами в более крупные города. Больше всего пострадают аптеки, принадлежащие аптекарю, то есть те, которые самостоятельно содержат свою аптеку и не входят в аптечные сети.