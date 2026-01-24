Петерис Апинис: в Латвии хотят устроить опасный эксперимент с продажей лекарств

Глобальная фармацевтика мечтает, чтобы каждый житель Земли ежедневно покупал кучу таблеток, как хлеб и молоко. Одна таблетка ибупрофена на одного жителя Земли в день принесла бы 700 миллионов долларов прибыли. И поэтому появляются рекомендации – продавать ибупрофен на заправочных станциях и в супермаркетах; там его можно будет продавать в больших упаковках со скидкой, если покупать сразу 1000 таблеток. И эти предложения с полной серьезностью записываются в своих программах и планах нашими чиновниками и направляются на согласование в правительство.